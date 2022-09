Bostik annonce sa participation au prochain salon BATIMAT 2022

Du 3 au 6 octobre 2022, Bostik, la division des solutions adhésives d'Arkema, participera au salon Batimat 2022 à Paris, un salon international de référence dédié au secteur du bâtiment.

COLOMBES, France, 29 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La volonté de Bostik et d'Arkema de créer des solutions adhésives qui contribuent à un monde plus durable est en parfaite adéquation avec l'édition de Batimat de cette année.

L'événement offrira donc à Bostik l'occasion idéale de rencontrer tous ses clients et parties prenantes et de mettre en avant certaines de ses dernières innovations comme notre produit phare, la colle pour sol souple STIX A600, pour aider à mieux isoler les maisons, à les rénover et à assurer une meilleure qualité de l'air intérieur. Tout au long du salon, les experts de la Bostik Academy feront également des démonstrations en direct de la gamme One Flooring et de la gamme professionnelle Sealing & Bonding de Bostik.

Selon Pedro Paredes, Directeur Technique Mondial de l'unité de direction W&F chez Bostik, "Notre présence à ce grand salon de la construction témoigne de notre ambition de renforcer les relations avec nos clients et partenaires, tout en restant à la pointe des évolutions de notre secteur. Nous sommes ravis de cette opportunité de démontrer toute l'étendue de notre expertise technique grâce à notre équipe Bostik Academy, et d'aider nos visiteurs à obtenir de meilleurs résultats grâce à la formation !"

Les solutions d'adhésifs et de mastics de Bostik pour le marché de la construction font partie d'une offre plus large et totalement intégrée d'Arkema pour ce segment, qui comprend des solutions de revêtement, d'isolation et de décoration pour les bâtiments du sol au toit.

Téléchargez votre billet gratuit pour rejoindre les équipes Bostik sur notre Pavillon 1, STAND P094.

A propos de Bostik, une société du groupe Arkema

Bostik, filiale du groupe Arkema et acteur mondial des adhésifs de spécialité pour les marchés de la construction, de la consommation et de l'industrie, développe des solutions d'étanchéité et de collage innovantes et multifonctionnelles qui façonnent notre quotidien depuis plus de 130 ans. Avec un chiffre d'affaires annuel de 2,1 milliards d'euros en 2019, une présence dans plus de 40 pays et 6 000 collaborateurs, l'entreprise s'engage à relever les grands défis écologiques, énergétiques et technologiques grâce à ses innovations. Elle se concentre sur l'amélioration continue et l'excellence opérationnelle pour répondre aux attentes de ses clients et partenaires. www.bostik.com

Contact :

Hortense BLAZSIN

Email : [email protected]

