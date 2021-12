Bostik lance une nouvelle gamme d'adhésifs pour produits d'hygiène jetables à partir d'ingrédients biosourcés

COLOMBES, France, 8 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Bostik, filiale d'Arkema spécialisée dans les solutions adhésives, annonce le lancement de NuplavivaTM, une nouvelle gamme d'adhésifs formulés à partir d'ingrédients renouvelables, qui s'inscrit dans le cadre de son programme développement durable pour le marché de l'hygiène, « Responsibly for Hygiene ».

La Business Unit (BU) Non tissés, dédiée aux produits d'hygiène jetables a conçu la gamme d'adhésifs à base d'ingrédients biosourcés NuplavivaTM, dont elle a déjà commercialisé deux produits avant d'autres lancements prévus courant 2022. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de Bostik de concevoir des solutions plus durables dans l'ensemble de sa chaîne de valeur. Contenant respectivement 50 % et 75 % d'ingrédients d'origine biosourcée, ces deux produits offrent le même niveau de performance et la même facilité d'application que les formules adhésives classiques de Bostik.

« En ajoutant des ingrédients d'origine biosourcée dans nos adhésifs, nous pouvons réduire notre dépendance à l'égard des matières premières fossiles et, par extension, la dépendance de nos clients en la matière », explique Christophe Morel-Fourrier, Responsable Marketing monde chez Bostik, Analyses & Innovation durable pour la BU Non tissés de Bostik. « La préservation des ressources est au cœur de notre modèle circulaire, et Bostik dans son ensemble s'emploie à faire évoluer ses processus de fabrication pour qu'ils soient plus efficaces, moins énergivores, qui génèrent moins de déchets. »

Ce lancement s'inscrit dans une démarche plus large qui vise à soutenir l'émergence de solutions plus durables sur le marché de l'hygiène. En complément du lancement de solutions adhésives plus durables, le programme « Responsibly for Hygiene » de Bostik intègre ainsi un ensemble d'actions comme des webinaires, podcasts, et contenus digitaux, qui ont pour objectif d'aider les parties prenantes de Bostik à enrichir leurs connaissances des produits, ressources, options et solutions de substitution disponibles et in fine à prendre des décisions plus éclairées.

La gamme Nuplaviva correspond parfaitement à l'approche d'Arkema, d'utiliser notre expertise dans le domaine des matériaux de spécialité pour créer des solutions plus durables qui aideront les fabricants à concrétiser leurs propres objectifs de développement durable, et à mieux répondre aux aspirations de leurs clients en matière de durabilité.

À propos de Bostik, une société Arkema

Bostik, filiale du groupe Arkema, est une grande entreprise mondiale d'adhésifs et de mastics pour les marchés suivants : industrie, construction et grand public. Elle met au point des solutions de collage innovantes et multifonctionnelles qui façonnent notre quotidien depuis plus de 130 ans. Présente dans plus de 50 pays, l'entreprise emploie 6 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards d'euros. Portée par l'innovation, elle s'engage à relever les grands défis dans les domaines de la technologie, de l'énergie et de l'écologie. Elle promeut l'amélioration continue et l'excellence opérationnelle pour répondre aux attentes de ses clients et partenaires.

