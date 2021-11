Bostik renforce son activité mondiale de lamination flexible dans la région APAC en investissant dans la dernière génération de machine de lamination Nordmeccanica.

Le nouvel équipement ultra-moderne sera installé dans le centre de R&D de Bostik à Shanghai et servira principalement l'industrie de la transformation des emballages souples, qui fournit des solutions adhésives pour les aliments et les boissons, les biens de consommation à rotation rapide, et les applications pharmaceutiques et industrielles dans la région Asie-Pacifique.

Cela permettra à Bostik duniverse\jillian.courtrighte fournir des solutions adhésives plus durables, de haute qualité et innovantes à ses clients en Asie-Pacifique et dans le monde entier, notamment dans des domaines tels que les solutions sans solvant, les solutions à faible teneur en monomères et les solutions qui répondent au besoin croissant d'emballages en mono matériaux en réponse aux besoins croissants de recyclages des emballages, pour n'en citer que quelques-uns.

En permettant aux équipes de Bostik de reproduire les process de production de ses clients, cette machine permettra également d'accélérer le rythme auquel les innovations sont développées et mises sur le marché, contribuant ainsi à la diffusion rapide de solutions adhésives plus durables pour l'industrie de l'emballage.

Enfin, la nouvelle machine de lamination permettra de renforcer la Flex Pack Academy de Bostik, un centre de connaissances sur la lamination flexible et les solutions adhésives, contribuant ainsi à élever le niveau de compétence de sur le l'ensemble de la chaîne de valeur.

" Travailler avec des partenaires tels que Nordmeccanica va nous permette de fournir des produits de haute qualité et sûrs à nos clients, et en même temps d'améliorer encore notre capacité à concevoir des solutions durables et performantes. Cela s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Bostik de construire des partenariats solides, contribuant à l'ambition du Groupe de créer des matériaux innovants pour un monde plus durable", a commenté Richard Lelievre, Senior Vice-Président de la Business Unit Advanced Packaging de Bostik.

Dans le cadre de l'acquisition de l'activité adhésifs de performance d'Ashland, ce nouveau partenariat renforce encore la position de Bostik dans le domaine de la lamination flexible, et contribue ainsi activement à l'ambitieuse stratégie de croissance d'Arkema.

Pour de plus amples informations, consultez le site https://www.bostik.com/.

A propos de Bostik, la division adhésifs du Groupe Arkema

Bostik, filiale du groupe Arkema et leader des adhésifs de spécialité pour la construction, le grand public et les marchés industriels, développe depuis plus de 130 ans des solutions de collage et d'étanchéité innovantes et multifonctionnelles qui contribuent à façonner notre quotidien. Avec un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros et 6 000 employés répartis dans une cinquantaine de pays, Bostik consacre ses capacités d'innovation à la résolution de défis environnementaux, énergétiques et techniques, et déploie une culture d'amélioration continue et d'excellence opérationnelle au service de ses clients et de ses partenaires. http://www.bostik.com/

A propos de Nordmeccanica

Nordmeccanica est un leader mondial dans la fabrication de machines de revêtement, de laminage et de métallisation. Elle emploie au total 270 personnes, possède cinq usines (trois en Italie, une en Chine et une aux États-Unis) et deux opérations directes, en Inde et en Argentine. L'entreprise opère également par le biais d'un réseau de représentants couvrant 87 pays dans le monde.

Le Groupe Nordmeccanica, fondé en 1978 et repris en 1998 par Antonio Cerciello, se confirme comme un partenaire global, avec une part de marché de 75% dans l'emballage flexible et de 55% dans le domaine des applications industrielles.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1696493/Bostik_Nordmeccanica.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1696494/Bostik_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1696492/Arkema_Logo.jpg

Contacts Media:

Global Bostik contact: Hortense Blazsin – [email protected]

Bostik APAC – Sara Liu – [email protected]

SOURCE Bostik, an Arkema company