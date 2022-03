Botify lance sa première solution de recherche organique d'entreprise sur Google Cloud Marketplace

Botify renforce son partenariat avec Google Cloud, en améliorant l'efficacité pour maximiser le trafic et les revenus

NEW YORK et PARIS, 14 mars 2022 /PRNewswire/ -- Botify, le leader des logiciels d'entreprise pour la recherche organique axée sur la performance, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son partenariat avec Google Cloud grâce au lancement de SpeedWorkers sur Google Cloud Marketplace. Le partenariat élargi permet aux clients de Google Cloud d'acheter facilement la solution parallèlement à leur investissement dans Google Cloud.

SpeedWorkers, qui fait partie de la suite Botify Activation conçue pour automatiser la mise en œuvre de tâches de référencement inefficaces, répond à un défi majeur du Web moderne : un contenu apparemment infini limitant la capacité des moteurs de recherche à explorer des dizaines ou des centaines de millions de pages sur un site donné, en particulier celles riches en JavaScript. Cela signifie qu'en moyenne, 50 % d'un site Web d'entreprise ne sont pas découverts.

Avec SpeedWorkers, Botify fournit la version la plus conviviale d'un site Web aux moteurs de recherche, leur permettant d'en explorer beaucoup plus, plus rapidement et plus efficacement. En conséquence, plus de pages sont indexées et découvrables par les utilisateurs dans la recherche organique, générant des gains significatifs en matière de trafic et de revenus mesurables. Cela aide également à combler le fossé entre les spécialistes du marketing de recherche et les développeurs Web en permettant aux équipes d'ingénierie, avec des ressources de plus en plus limitées, de passer moins de temps sur les tâches de référencement et de se concentrer sur la création d'une expérience utilisateur idéale.

« La puissance combinée de Botify et de Google Cloud aide les marques à accélérer leurs stratégies de commerce électronique et à créer des expériences numériques optimales pour les utilisateurs et les robots des moteurs de recherche », a déclaré Adrien Menard, cofondateur et PDG de Botify. « À une époque où des mesures de confidentialité plus robustes limitent l'efficacité et le retour sur investissement des canaux payants traditionnels, l'importance des données internes et le rôle de la recherche organique en tant que canal de performance n'ont jamais été aussi importants. Nous nous efforçons d'aider les marques à transformer leur présence numérique en moteurs puissants et efficaces pour le trafic, les ventes et la croissance durable des revenus, et tout commence par la découvrabilité. Offrir notre solution sur Google Cloud fait partie de la façon dont nous y parvenons : en assurant une expérience simple et transparente pour les clients. »

Depuis sa fondation en 2012, Botify a établi un partenariat avec Google Cloud, tirant parti de BigQuery pour stocker et analyser les données de recherche critiques de ses clients. Ces données alimentent les bases de ses suites Analytics et Intelligence, qui fournissent aux marques les informations nécessaires pour prioriser les optimisations permettant de générer des revenus.

