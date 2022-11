Boway stellt auf der Electronica 2022 in Deutschland ein neues Sortiment an Bändern aus Kupferlegierungen vor

MÜNCHEN, 25. November 2022 /PRNewswire/ -- Boway hat auf der Electronica 2022, der weltweit führenden Messe und Konferenz für die Elektronikindustrie, wettbewerbsfähige Bänder aus Kupferlegierungen für Steckverbinder vorgestellt. Das Unternehmen führte dort vor, wie seine neue Generation von Hochleistungslösungen die Grenzen ihrer Anwendungen in der Unterhaltungselektronik und in Elektrofahrzeugen (EV) verschiebt und die Messlatte dafür höher legt, wie sie die Qualität und Leistung von Endprodukten steigern können.

Boway ist ein Innovator im Bereich der Nichteisenmetalle mit fast drei Jahrzehnten Erfahrung in der Entwicklung von Hightech-Materialien. Im Jahr 2021 gründete das Unternehmen eine Niederlassung in Deutschland und stärkte damit seine Kapazitäten für die Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Kupferlegierungen, so dass es seinen globalen Partnern mehr hochwertige und hochmoderne Walzprodukte auf Kupferbasis anbieten kann.

Während der viertägigen Veranstaltung, die am 18. November endete, informierte Stephan Gross, CEO der Boway Deutschland GmbH, zusammen mit dem technischen Marketingteam des Unternehmens Kunden und Besucher über die Vorteile von boway 19920, boway 19400, boway 42300 und boway 18160 sowie über deren Anwendungen in der Unterhaltungselektronik und in Elektrofahrzeugen.

boway 19920 ist eine umweltfreundliche und berylliumfreie Lösung, die sich durch eine hohe thermische Spannungsrelaxationsbeständigkeit auszeichnet und gleichzeitig die außergewöhnliche Festigkeit und Elastizität einer Hochberylliumlegierung beibehält, was sie zu einem idealen Material für EMI-Abschirmfedern und VCM-Motorfedern macht. boway 19920 wird häufig für Erdungsfedern in Mobiltelefonen verwendet, um die Risiken der statischen Elektrizität bei Mobiltelefonen zu eliminieren.

boway 70318 ist eine Kupferlegierung, die Boway selbst entwickelt hat, um den technologischen Trends der Miniaturisierung, der Maximierung der Stromdichte und der Forderung nach höherer Zuverlässigkeit gerecht zu werden. Mit ihrer ultrahohen Festigkeit und ihrer ausgezeichneten elektrischen und thermischen Leitfähigkeit bietet boway 70318 eine hervorragende Beständigkeit gegen thermische Spannungsrelaxation. Dank ihrer hohen Leistungsfähigkeit bei Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Streckgrenze (≥ 750 MPa) und mittlerer Leitfähigkeit (≥ 40 % IACS) ist sie ein perfekter Werkstoff für BTB-Steckverbinder, Typ-C-USB, CPU-Sockel und Relaisfedern.

boway 42300 ist eine ausscheidungshärtende Cu-Sn-Ni-Si-Legierung mit mittlerer elektrischer Leitfähigkeit (≥ 30 % IACS), ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit und Temperaturerweichungsbeständigkeit. Ihre Festigkeit ist ähnlich wie die von C51900, und ihre Leitfähigkeit ist doppelt so hoch wie die von C51900. boway 42300 erfüllt die Leistungsanforderungen von Steckverbindern für elektronische und elektrische Systeme, wie unter anderem Relaisfedern, DDR-Steckplätze und Stecker.

boway 18160 ist eine Cu-Cr-Zr-Legierung, deren Gesamtleistung durch Kaltumformung und Ausscheidung von Cu-Cr-Zr-Phasen während der Wärmebehandlung gesteigert wird. Sie verfügt über thermische Spannungsrelaxation, elektrische und thermische Leitfähigkeit und hohe Temperaturerweichungsbeständigkeit, was sie zu einer idealen Option für Leistungs- und Hochstromsteckverbinder macht, wie unter anderem Typ-C-Buchsen, Relais, Stromschienen und Kronenfedern.

Boway wurde 1993 gegründet und verfügt heute über Produktionsstätten von Weltrang in China, Deutschland, Kanada und Vietnam. Dank seiner hochwertigen Produktionsanlagen und seines technologischen Know-hows ist das Unternehmen in der Lage, maßgeschneiderte Legierungen und Härtegrade herzustellen sowie eine breite Palette von Beschichtungsoptionen wie die Feuerverzinnung anzubieten.

