BP Fair Fund gaat bepaalde beleggers in gewone BP plc-aandelen compenseren

WASHINGTON, 23 januari 2024 /PRNewswire/ -- RCB Fund Services LLC, de distributieagent voor het BP plc ("BP") Fair Fund (het "BP Fair Fund"), maakt bekend dat het compensatieaanvraagproces voor het BP Fair Fund voor gewone aandeelhouders is geopend. Het BP Fair Fund is opgericht door de United States Securities and Exchange Commission ("SEC") om fondsen te verdelen onder beleggers die schade hebben geleden door de misleidende onjuiste voorstellingen en nalatigheden van BP met betrekking tot de snelheid waarmee olie in de Golf van Mexico stroomde als gevolg van de explosie op het offshore-olieplatform Deepwater Horizon. Op basis van het op 25 juli 2023 door de rechtbank goedgekeurde distributieplan (het "Plan") zal deze tranche van het BP Fair Fund beleggers compenseren die schade hebben geleden als gevolg van de aankoop van gewone aandelen BP tussen 26 april 2010 en 26 mei 2010 op de London Stock Exchange, de Frankfurt Börse of een andere beurs buiten de Verenigde Staten en die voldoen aan de voorwaarden van het Plan. Een kopie van het plan, met een beschrijving van de deelnamevoorwaarden, is te vinden op: bpfairfund.com or sec.gov.

Wie komt voor deelname in aanmerking?

Elke persoon of entiteit die gewone BP-aandelen heeft gekocht op de London Stock Exchange, de Frankfurt Börse of een andere beurs buiten de Verenigde Staten tussen 26 april 2010 en 26 mei 2010, komt in aanmerking voor compensatie van het BP Fair Fund, met inachtneming van bepaalde andere in het Plan beschreven deelnamevoorwaarden.

In aanmerking komende aandelen

Gewone aandelen BP – ISIN: GB0007980591

Bepaling van het terugvorderingsbedrag

Het bedrag van de compensatie wordt bepaald in overeenstemming met het Plan en zal variëren op basis van de data van transacties in gewone BP-aandelen, het aantal gekochte en/of verkochte gewone BP-aandelen en de totale waarde in dollar van in aanmerking komende vorderingen die zijn ingediend bij het BP Fair Fund.

Hoe kunt u zich aanmelden?

U kunt een ingevuld aanvraagformulier en ondersteunende documentatie op of vóór de vorderingsdeadline indienen. De eenvoudigste manier om deel te nemen is om online een claim in te dienen via de website van BP Fair Fund: bpfairfund.com. Als u het verzoek niet online kunt indienen, kunt u een kopie van het claimformulier van de website downloaden en het ingevulde claimformulier naar het BP Fair Fund sturen op het onderstaande adres. U kunt ook een claimformulier aanvragen door ons gratis te bellen op (866) 344-7868 of door een e-mailverzoek te sturen naar [email protected].

Inzendtermijn voor het indienen van de claim

Claimformulieren dienen uiterlijk op 20 februari 2024 om middernacht te zijn verstuurd.

MELD U NU AAN!

BP Fair Fund, P.O. Box 6980, Syracuse, NY 13217-6980.

Gratis telefoonnummer: (866) 344-7868.

Internationaal telefoonnummer: (315) 671-5770

