BPC élargit son offre avec l'application bancaire numérique SmartVista

Une solution en marque blanche permet aux banques et aux sociétés de technologie financière de déployer rapidement des services bancaires numériques et mobiles basés sur des applications

La solution est dotée d'une fonction de conversion texte- voix (Speech to text – STT) pour stimuler un dialogue avec les clients à l'ère du numérique

LONDRES, 11 décembre 2020 /PRNewswire/ - BPC, le leader des solutions de paiement numérique, a dévoilé sa nouvelle application bancaire mobile et numérique, conçue pour fournir aux banques et aux fintechs un ensemble complet de fonctionnalités qui vont au-delà des opérations bancaires traditionnelles. L'application offre une facilité d'utilisation et une mise en œuvre rapide pour les institutions financières qui souhaitent accélérer leur transformation numérique et les fintechs qui souhaitent se lancer sur le marché rapidement.

Développée en interne, la nouvelle application remplit la promesse de BPC de « passer de la vie réelle au numérique » sans contact pour ses clients. En réponse au boom des services bancaires numériques pendant la pandémie, l'application a été pensée pour servir tous les segments, des consommateurs et des commerçants aux agents, et ce dans les marchés matures et émergents. L'application est livrée avec des modèles UX en marque blanche pour que les institutions puissent personnaliser l'interface utilisateur, les processus et logiques sont configurables, afin de créer une véritable expérience numérique de bout en bout.

L'application SmartVista de BPC est conçue pour donner aux institutions financières les outils nécessaires pour renforcer le dialogue avec les clients, les fidéliser et générer de nouvelles sources de revenus grâce aux ventes croisées et incitatives.

Les principales caractéristiques de la nouvelle application de banque mobile SmartVista sont les suivantes :

Chatbot avec fonctions Speech-to-Text permettant aux clients de dialoguer avec sa banque en toute sécurité et de donner des instructions à l'application, créant des interactions conversationnelles sans friction qui renforcent la relation client. Gestion des finances personnelles y compris gestion quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, utilisant des alertes et des limites personnalisées, conçues pour offrir un contrôle personnalisé de la santé financière des clients. Paiements par codes QR disponibles pour les clients et les commerçants, ils offrent un support QR statique et dynamique et la possibilité de gérer plusieurs codes QR, une caractéristique de plus en plus demandée depuis le début de la pandémie COVID-19. Une application unifiée de banque et d'agent créatrice d'une double expérience, allant de l'acceptation de paiements pour des achats en magasin à l'offre de services d'agent bancaire par délégation d'une institution financière partenaire. Investissement : cette solution est fournie par des API ouvertes, et s'intègre à toute application d'investissement ou à la bourse locale au sein d'une seule application bancaire. Les clients peuvent se lancer dans l'investissement et accroître leurs gains. Les institutions financières offrent de nouveaux services générateurs de revenus. Fixation d'objectifs et lien avec la fidélité pour aider les clients à tirer le meilleur parti de leur argent. Les objectifs financiers des clients, tels que l'épargne pour l'achat d'un véhicule, d'une maison, des frais de scolarité ou d'une destination de vacances de rêve, sont judicieusement combinés à des caractéristiques de fidélité, ce qui permet aux institutions financières d'élargir leurs modèles commerciaux et d'exposer leurs partenaires au bon moment et au bon endroit, tout en restant en phase avec le client et ses besoins.

Oleg Patsiansky, directeur, banque numérique au sein de BPC, a commenté : « Une carte gratuite et un compte bancaire ne sont pas suffisants pour attirer de nouveaux clients. La pertinence est le nouveau critère pour une « killer application ». Nous sommes fiers de notre nouvelle application de banque mobile, qui a été inspirée par notre expérience éclectique acquise en collaborant avec des banques de premier rang et des fintech dans plus de 90 pays. L'appli réunit toutes nos compétences en matière de banque, de mobilité et de commerce axée sur chaque client et ses besoins, particuliers ou professionnels. Les technologies modernes mises à notre disposition nous permettent de créer des expériences contextuelles et donc pertinentes pour les clients de BPC et leurs utilisateurs dans le monde entier. »

SOURCE BPC