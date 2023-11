Bracco annonce un partenariat stratégique à long terme avec ulrich medical pour les injecteurs de produits pour IRM sans seringue

L'entente de marque privée permettra d'introduire aux États-Unis un nouvel injecteur de produits pour imagerie à résonance magnétique (IRM) sans seringue. La notification préalable à la mise sur le marché 510(k) a été soumise à la Food and Drug Administration américaine

MILAN, Italie, 23 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Bracco, un leader mondial de l'imagerie diagnostique, et ulrich GmbH & Co. KG, un fabricant allemand renommé de dispositifs médicaux spécialisé dans les injecteurs de produits de contraste et les implants rachidiens, ont annoncé aujourd'hui avoir noué un nouveau partenariat à long terme qui permettra à l'injecteur de produits pour IRM de pointe de la marque Bracco d'être introduit aux États-Unis dans le cadre d'un accord exclusif de marque privée. Les deux sociétés annoncent également la soumission à la FDA d'une notification préalable à la mise sur le marché 510(k) pour ce nouveau dispositif fabriqué par ulrich GmbH & Co. KG.

La différenciation des organes et des tissus n'est souvent possible qu'avec l'utilisation de produits de contraste en imagerie médicale. Depuis plus de 30 ans, ulrich medical propose des injecteurs de produits de contraste pour la tomographie assistée par ordinateur et l'imagerie par résonance magnétique. L'injecteur présenté à la FDA est déjà approuvé par l'Agence européenne des médicaments et commercialisé par ulrich medical dans l'Union européenne et dans de nombreux autres pays du monde.

« Grâce à notre collaboration stratégique et à cet accord de marque privée avec ulrich medical, Bracco proposera des injecteurs de produits pour IRM sans seringue aux États-Unis et la demande d'autorisation 510(k) présentée aujourd'hui à la FDA nous rapproche de l'élévation du niveau des solutions d'imagerie diagnostique dans tout le pays et de l'élargissement de la gamme IRM de Bracco aux États-Unis, a déclaré Fulvio Renoldi Bracco, vice-président et directeur général de Bracco Imaging S.p.A. Nous prenons des mesures audacieuses pour aider à faire la différence pour les patients, et ce partenariat à long terme témoigne de notre engagement à améliorer la qualité et l'efficacité pour les prestataires de soins de santé. »

« Cette collaboration stratégique avec Bracco Imaging pour introduire cet injecteur de produits de contraste sur le marché américain témoigne de notre engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence dans le domaine des soins de santé, a déclaré Klaus Kiesel, directeur général d'ulrich medical. Ensemble, nous nous réjouissons d'établir une nouvelle norme en matière de soins aux patients dans le domaine de la résonance magnétique. »

À propos de Bracco Imaging

Bracco Imaging S.p.A. (« Bracco Imaging »), qui fait partie du groupe Bracco, est un leader mondial innovant qui fournit des produits et des solutions de bout en bout grâce à son portefeuille complet de techniques d'imagerie diagnostique. Avec son siège à Milan, en Italie, Bracco Imaging a pour objectif d'améliorer la vie des gens en façonnant l'avenir de la prévention et de l'imagerie diagnostique de précision. Le portefeuille de Bracco Imaging comprend des produits et des solutions pour toutes les grandes méthodes d'imagerie diagnostique : La radiographie, l'imagerie par résonance magnétique (IRM), l'échographie avec produit de contraste (CEUS) et la médecine nucléaire par le biais de traceurs radioactifs et de nouveaux agents d'imagerie TEP. Bracco Imaging emploie environ 3 700 personnes et opère sur plus de 100 marchés dans le monde. Bracco Imaging dispose d'une organisation de recherche et développement (R&D) innovante et qualifiée, avec une approche centrée sur les processus efficaces et ayant fait ses preuves dans l'industrie de l'imagerie diagnostique. Les activités de R&D sont réparties dans quatre centres situés en Italie, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le chiffre d'affaires global du groupe Bracco s'élève à 1,7 milliard d'euros en 2020. Pour en savoir plus sur Bracco Imaging, consultez www.bracco.com .

Contacts pour les médias

Bracco Imaging

Micaela Colamasi

Responsable de la communication en matière de relations publiques

+39 340 9 775 099

[email protected]