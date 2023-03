Braile Biomédica é a primeira empresa brasileira a receber certificado para comercializar dispositivos inovadores na Europa

Utilizando tecnologia 100% brasileira, teve crescimento de 55% em 2022 com exportação de 15% do dos produtos fabricados

SÃO PAULO, 28 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Com faturamento de mais de R$ 100 milhões em 2022, a Braile é pioneira no desenvolvimento de itens para procedimentos cardiovasculares e, recentemente, se tornou a primeira do país a conquistar o certificado Medical Device Regulation (MDR), que libera a venda em mais de 27 países da União Europeia e em outros territórios, como Índia, Turquia, Emirados Árabes e África do Sul.

Em 2018, novas regras foram estabelecidas para comercializar dispositivos médicos, com a anuência da British Standards Institution (BSI) – principal instrumento de padronização do Reino Unido. A partir disso, os critérios para receber o certificado foram mais exigentes e a Braile foi submetida a um processo rigoroso que avaliou critérios de segurança, higiene e segurança ambiental para validar o sistema de qualidade e comprovar que a manufatura e gestão da empresa funcionam de acordo.

A conquista do MDR tem relevância global da empresa no setor biomédico, com Itália e Alemanha liderando a importação de produtos da marca, que registra 15% da produção anual. "Atualmente, nossos produtos se encontram em mais de 55 países e, além do MDR, o alcance da marca deve-se também a qualidade no desenvolvimento dos dispositivos, a retomada de procedimentos médicos pós-pandemia e a verticalização da nossa linha operacional", comenta o CEOO - Rafael Braile.

Atualmente, a Braile já possui 60 itens médicos registrados na Anvisa e atende mais de 200 instituições públicas e privadas no Brasil – dentre elas Incor, Hospital Dante Pazzanese e HAPVIDA –com o fornecimento de mais de 70 mil itens para cirurgias cardíacas e vasculares e procedimentos intervencionistas.

"Em 2022, a Braile superou expectativas ao registrar um aumento de 55% no faturamento, comparado a 2022, e o objetivo para 2023 é seguir investindo para que todo nosso comprometimento resulte em produtos cada vez mais evoluídos", ressalta o executivo.

Sobre a Braile Biomédica

Fundada em 1977 pelo cirurgião cardiovascular Domingo Braile, a Braile Biomédica é pioneira no desenvolvimento de válvulas biológicas cardíacas e enxertos de pericárdio bovino, inovação que fez com que o Brasil entrasse no ranking de cirurgias cardíacas. Tem como missão desenvolver tecnologias inovadoras que reduzam o custo global da saúde e sejam acessíveis a população com a finalidade maior de cuidar das pessoas.

