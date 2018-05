Brainomix e Olea Medical unem forças para revolucionar exames de imagem de AVC com e-STROKE SUITE

OXFORD, Inglaterra, e LA CIOTAT, França, 17 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- A Brainomix, sediada em Oxford, no Reino Unido, e a Olea Medical, com sede em La Ciotat, na França, uniram forças para lançar o e-STROKE SUITE. O produto é a solução mais completa para exames de imagem relacionados a acidente vascular-cerebral e transformará a forma como esses exames são aplicados na área médica. A mais holística das soluções de exames de imagem atualmente disponíveis para uso clínico, o e-STROKE SUITE combina algoritmos de inteligência artificial (IA), métodos de pós-processamento bayesianos de propriedade particular e tecnologia de big data para apoiar a análise de exames de perfusão por tomografia computadorizada simples, por angiotomografia e por tomografia computadorizada e ressonância magnética.

Os principais componentes do e-STROKE SUITE são o e-ASPECTS e o Olea Sphere®, que são soluções de exames médicos de imagem desenvolvidas pelas duas empresas e já estão em uso em hospitais no mundo todo. O e-STROKE SUITE também traz a solução de software e-CTA, lançada recentemente pela Brainomix.

A Brainomix começou como uma spin-off da University of Oxford em 2010 e tornou-se uma empresa líder mundial em software de exames médicos de imagem com uso de inteligência artificial e dedicado à melhoria dos resultados de pacientes com transtornos neurológicos e cerebrovasculares. As soluções de software clinicamente validadas de propriedade particular da Brainomix são utilizadas em práticas clínicas de rotina em importantes centros de tratamento de AVC em mais de 16 países, com planos para expansão ainda em 2018.

A Olea Medical conquistou uma credibilidade sólida na gestão de AVCs ao introduzir tecnologias de ponta e realizar parcerias com importantes instituições no mundo todo. Com mais de 100 publicações científicas sobre suas tecnologias aplicadas à gestão de AVCs na prática clínica em mais de 300 dos centros de saúde mais prestigiados do mundo, a Olea Medical é reconhecida como líder no pós-processamento quantitativo e qualitativo avançado de exames de imagem de forma padronizada e sem preferência por fornecedores específicos.

"Hoje anunciamos à comunidade o que acreditamos ser um marco significativo para exames de imagem de AVC", afirmou o CEO da Brainomix, Dr. Michalis Papadakis. "O que reúne as duas empresas é a visão em comum de melhorar a vida dos pacientes com AVC, fornecendo tecnologia de exames de imagem de última geração. O nosso novo e-STROKE SUITE funciona como uma ferramenta de decisão rápida e padronizada para auxiliar os médicos na escolha de tratamentos adequados com base na análise quantitativa de exames de perfusão por tomografia computadorizada simples, por angiotomografia e por tomografia computadorizada e ressonância magnética."

"A Olea foi criada há dez anos com uma única missão principal: melhorar o diagnóstico de vida", disse Fayçal Djeridane, CEO da Olea Medical. "O AVC era, naquela época, a nossa principal preocupação. Agora é uma das nossas maiores prioridades. Hoje, além da nossa abordagem inovadora em pós-processamento avançado, estamos felizes em unir forças com a Brainomix a fim de oferecer aos médicos as tecnologias mais proeminentes para o máximo benefício de pacientes do mundo todo. Estou certo de que esta parceria fará uma diferença significativa no atendimento aos pacientes e trará novas esperanças para aqueles que sofrem com esta patologia grave."

"A prática clínica em AVCs exige um fluxo de trabalho único para exames de imagem que acelere e padronize a interpretação de exames de perfusão por tomografia computadorizada simples, por angiotomografia e por tomografia computadorizada e ressonância magnética a fim de promover decisões rápidas e precisas", declarou o professor Istvan Szikora, neurorradiologista intervencionista do Instituto Nacional de Neurociências da Hungria. "É essencial que as soluções de software de imagem possam trabalhar com esse fluxo de trabalho e ser aplicadas não apenas em centros especializados em AVC, mas também em toda a rede de hospitais que fazem o encaminhamento. Essas soluções devem ser disponibilizadas em um único pacote de software. Portanto, estamos testemunhando com grande entusiasmo e otimismo o esforço conjunto da Brainomix e da Olea Medical, duas empresas líderes na área de software de imagens médicas para AVC, para o lançamento do e-STROKE SUITE."

A Brainomix, uma empresa de software de diagnóstico médico, foi fundada em 2010 como uma spin-off da University of Oxford e se dedica a melhorar os resultados de pacientes com transtornos neurológicos e cerebrovasculares. A Brainomix está atualmente concentrada no acidente vascular cerebral agudo. Desenvolvendo e munindo os médicos com a última palavra em software de exames de imagem baseados em inteligência artificial, a Brainomix tem o objetivo de ajudá-los a tomar decisões de tratamento que salvem vidas, auxiliando na seleção do tratamento certo para cada paciente com AVC.

A Olea Medical®, uma empresa da Canon Medical Systems Corporation, é uma fornecedora de soluções avançadas de pós-processamento de exames de ressonância magnética e tomografia computadorizada. Sediada em La Ciotat, na França, a Olea desenvolve e comercializa o Olea Sphere®, um pacote de aplicativos inovadores de exames médicos de imagem que aperfeiçoam significativamente o diagnóstico e o monitoramento. A empresa conquistou sua credibilidade por meio do desenvolvimento de tecnologia de ponta e de parcerias com instituições líderes em todo o mundo. Com algoritmos bayesianos de propriedade particular e métodos de otimização aplicados a exames médicos de imagem, a Olea Medical® tem atualmente um papel de destaque no pós-processamento quantitativo e qualitativo avançado de exames de imagem de forma padronizada e sem preferência por fornecedores específicos. Trabalhando com exames de imagem morfológicos e funcionais, as soluções de pós-processamento da Olea Medical® aplicam matemática complexa à prática clínica para possibilitar o fácil acesso a biomarcadores precisos e sólidos, além de aumentar a confiança em diagnósticos e a avaliação de respostas a tratamentos.

