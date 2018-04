Brainomix obtient un investissement de 7 millions £ (9,8 millions $) pour lutter contre les accidents vasculaires cérébraux avec l'IA

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/510869/Brainomix_Logo.jpg )



Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF), le fonds de capital-risque de l'entreprise pharmaceutique mondiale Boehringer Ingelheim, un acteur de premier plan dans le domaine de l'AVC, s'est joint à la ronde de financement, qui était dirigée par Parkwalk Advisors, professionnels chevronnés de l'investissement universitaire. Les investisseurs déjà existants, Chimera Partners et Oxford University Innovation Fund, ont également participé.

La solution logicielle phare de Brainomix, e-ASPECTS, utilise l'IA pour fournir une évaluation rapide et standardisée des tomodensitométries (CT Scan) des patients d'AVC, permettant au personnel médical de prendre des décisions de traitement rapides et cohérentes, indépendamment de leur expérience et de leur expertise. Le logiciel fonctionne en automatisant la méthode ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Score - soit résultat précoce du CT du programme sur l'AVC de l'Alberta), validée cliniquement. e-ASPECTS apporte aux médecins un outil de soutien clinique conçu pour améliorer les résultats du traitement de l'AVC à un coût global beaucoup plus bas.

L'injection de liquidités va permettre à Brainomix de commercialiser davantage ses solutions logicielles intelligentes d'imagerie médicale et de flux de travail et d'élargir sa pénétration sur le marché dans le monde entier.

Alastair Kilgour de Parkwalk Advisors a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir Boehringer Ingelheim Venture Fund dans le groupe d'investisseurs de Brainomix et nous avons hâte de continuer à aider la direction à conserver sa position prépondérante dans le secteur de l'imagerie médicale intelligente au service du traitement des AVC à l'échelle mondiale ».

Le Dr Frank Kalkbrenner, directeur général du Boehringer Ingelheim Venture Fund, a déclaré : « Brainomix est une entreprise technologique de pointe, dotée d'une expertise de très haut niveau en termes de soins novateurs de l'AVC. Nous sommes très heureux de nous joindre à l'équipe de direction ayant fait ses preuves et à ce prestigieux groupe d'investisseurs. Nous avons hâte de travailler avec eux à des améliorations qui feront date dans les soins de l'AVC. Leur solution e-ASPECTS aide très nettement les médecins à prodiguer des soins actifs exigeants et constitue un pas en avant pour un diagnostic rapide et cohérent de l'AVC ».

Le Dr Michalis Papadakis, PDG de Brainomix, a déclaré : « Nous souhaitons la bienvenue à Boehringer Ingelheim Venture Fund dans notre équipe d'investisseurs. Leur fabuleuse expertise et leur patrimoine intellectuel dans le domaine de l'AVC vont compléter les connaissances de nos investisseurs actuels. Depuis que nous avons commencé en qualité d'émanation (« spin-out ») de l'université d'Oxford, nous sommes devenus un leader mondial du marché, grâce à nos outils d'aide à la décision et de flux de travail installés dans de nombreux centres de pointe du traitement de l'AVC, dans plus de 16 pays. Avec cet investissement, nous allons connaître une croissance à l'échelle planétaire et développer continuellement le logiciel d'imagerie intelligente de Brainomix pour les soins de l'AVC aigu et les essais cliniques ».

À propos de Brainomix

Brainomix, une entreprise de logiciels de diagnostic médical, a été créée en 2010. Il s'agit d'une entreprise associée à l'université d'Oxford (spin-out). Elle a pour mission d'améliorer les résultats pour les patients souffrant de troubles neurologiques et cérébrovasculaires. Brainomix consacre actuellement ses efforts à l'AVC aigu. En développant un logiciel d'imagerie médicale de premier plan, basé sur l'intelligente artificielle, et en le mettant à la disposition des médecins, Brainomix vise à aider ces derniers à prendre des décisions de traitement qui sauvent des vies en leur permettant de choisir le traitement approprié à chaque patient souffrant d'un AVC.

http://www.brainomix.com

À propos de Parkwalk

Parkwalk investit dans des entreprises en plein essor et aux connaissances très pointues qui cherchent à développer et à commercialiser la technologie et l'innovation provenant d'universités, d'institutions fortement spécialisées en recherche et de communautés technologiques du Royaume-Uni.

Fondé en 2009, Parkwalk est le plus grand gestionnaire de fonds de croissance EIS (plan d'investissement en entreprises), axé sur les émanations des universités universitaires. Il a levé à ce jour plus de 180 millions £ et a apporté, depuis sa création, son soutien à plus de 90 entreprises par le biais de ses fonds gérés.

Parmi les véhicules d'investissement de Parkwalk, on trouve le très solide Parkwalk Opportunities Fund, l'University of Cambridge Enterprise Funds, l'University of Oxford Innovation Funds et l'University of Bristol Enterprise Funds.

http://www.parkwalkadvisors.com



