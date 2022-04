BRAINS BIOCEUTICAL NOMBRA AL EX DIRECTOR EJECUTIVO DE GLAXOSMITHKLINE, BILL PURVES, COMO DIRECTOR COMERCIAL

Este anuncio se produce tras el anterior nombramiento del ex director general de Bio Gen como presidente de Brains Bio

VANCOUVER, BC y REINO UNIDO, 19 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Bill Purves, un consumado ejecutivo farmacéutico con una incuestionable perspicacia comercial y una visión creativa, se ha unido a Brains Bioceutical como Director Comercial. El impresionante historial de Purves en el posicionamiento de organizaciones para el éxito, la creación de redes sólidas y el impulso del crecimiento de las ventas multimillonarias ayudarán a llevar a Brains Bioceutical directamente a la cima.

Como Director Comercial de Brains Bioceutical, un fabricante mundial de ingredientes farmacéuticos activos (API) de origen natural, Purves está a la vanguardia de una nueva frontera en la investigación y el desarrollo de cannabinoides para los sectores de la salud y el bienestar. Responsable de las operaciones globales de ventas y marketing de la empresa, Purves está preparado para diversificar la oferta de productos únicos de la empresa, a la vez que desempeña un papel fundamental en la evolución de la ciencia de los cannabinoides.

"Después de muchos años en la industria farmacéutica, combinados con el tiempo de trabajo en la industria del cannabis, tengo la máxima confianza en lo que estamos haciendo en Brains Bioceutical", dice Bill Purves, Director Comercial de Brains Bioceutical. "Me entusiasma ver cómo se materializa el potencial de los productos farmacéuticos cannabinoides y los impactos positivos que esto tendrá en los avances farmacológicos. Aquí en Brains Bioceutical estamos mirando al futuro del tratamiento y la prevención de enfermedades."

Purves, un veterano de la industria farmacéutica y de los fitocannabinoides, es idóneo para dirigir la estrategia de desarrollo comercial de Brains Bioceutical, explorar nuevas fuentes de ingresos y consolidar las relaciones con los clientes actuales y potenciales. Comenzó su carrera farmacéutica en GlaxoSmithKline en 1994 (conocida entonces como GlaxoWellcome) como analista financiero senior, antes de pasar a desempeñar el papel de Director Financiero de las operaciones comerciales de la empresa en el África subsahariana. Cinco años más tarde, Purves fue ascendido a director ejecutivo de desarrollo de negocios internacionales de GlaxoSmithKline, prestando apoyo a la planificación estratégica y al desarrollo de mercados en toda la unidad de negocios internacionales de la empresa.

Sus aventuras empresariales comenzaron con Iroko Pharmaceuticals en 2007, donde Purves fue responsable de establecer las redes mundiales de ventas y distribución de la empresa para productos genéricos de marca y especiales de prescripción. A continuación, cofundó y actuó como miembro directivo de Windhoek Healthcare, una empresa de inversión sanitaria con sede en Estados Unidos, que lanzó tres empresas farmacéuticas especializadas. Purves entró en el espacio del cannabis medicinal en 2018 cuando fue contratado por Jacana, una empresa jamaicana de cannabis medicinal, como su director comercial y director financiero. En estas funciones, Purves ayudó a transformar la puesta en marcha en una empresa de cannabis medicinal totalmente integrada verticalmente con brazos comerciales que incluían la investigación y el desarrollo, el cultivo, la producción y la extracción.

En su actual cargo en Brains Bioceutical, Purves puede combinar su pasión y experiencia en la industria farmacéutica con su experiencia en el trabajo con una empresa emergente de cannabis medicinal. Reconociendo las importantes lagunas en la investigación farmacológica, Purves está comprometido con el avance de la ciencia de los cannabinoides, la generación de propiedad intelectual y el impulso de la inversión y la innovación en esta industria emergente.

"Brains está en una posición única para capitalizar rápidamente nuestra API de cannabinoides, líder en la industria, a través de la industria farmacéutica, y ahora con la validación de Novel Foods tanto en la UE como en el Reino Unido, Brains emergerá como el líder de la industria de los nutracéuticos". Bill Purves, en su papel de Director Comercial de Brains Bio, está idealmente posicionado para liderar estas categorías, dentro de un líder global emergente", dijo Ricky Brar, consejero delegado de Brains Bioceutical. "Su experiencia será un activo mientras continuamos innovando y liderando en el espacio de los cannabinoides".

Con ambiciosos planes de investigación y desarrollo, expansión de productos y consolidación de asociaciones globales, Purves está ansioso por llevar a Brains Bioceuticals a una nueva frontera en soluciones medicinales y de bienestar.

Para más información sobre Brains Bio, visite www.brainsbioceutical.com.

ACERCA DE BRAINS BIOCEUTICAL CORP

Brains Bio es el líder en ingredientes farmacéuticos activos (API) cannabinoides y fitoquímicos basados en la evidencia para mejorar la vida y las opciones de tratamiento para consumidores y pacientes. Con sede en Vancouver (Canadá) y operaciones en Reino Unido, Brains Bio es uno de los únicos productores de API cannabinoides naturales a base de cáñamo del mundo. Junto con la incomparable experiencia y el conocimiento institucional de la empresa en biotecnología, desarrollo de productos farmacéuticos y productos basados en cannabinoides, Brains Bio está estratégicamente posicionada para ser pionera en la innovación sanitaria en todo el mundo.

Sitio web: www.brainsbio.com

Para consultas de medios, contacto: Tel.: 1-888-321-8003, Email: [email protected]; Para relaciones con inversores, contacto: Email: [email protected]

