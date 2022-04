BRAINS BIOCEUTICAL NOMME L'ANCIEN DIRECTEUR GÉNÉRAL ET PREMIER VICE-PRÉSIDENT DE BIOGEN TERRY O'REGAN À LA PRÉSIDENCE

Un fabricant mondial d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) d'origine naturelle. À ce titre, il orientera la stratégie de l'entreprise et supervisera son développement commercial. M. O'Regan aidera Brains Bioceutical à se positionner comme un leader en matière de recherche et de développement de solutions de santé phyto-cannabinoïdes.

« L'équipe de Brains Bio se trouve à l'avant-garde de l'innovation au sein de l'industrie mondiale des cannabinoïdes. Notre portefeuille unique de licences, de certifications et d'approbations nous permettra de nous appuyer stratégiquement sur le succès de l'entreprise, a déclaré Terry O'Regan, président de Brains Bioceutical. Brains Bio est bien placée pour devenir une organisation de recherche de premier rang et pour être un leader commercial dans l'un des segments de l'industrie pharmaceutique qui croît le plus rapidement. L'entreprise est en passe d'atteindre une nouvelle frontière en matière de recherche et de développement de médicaments, ce qui lui permettra de fournir de nouveaux traitements destinés aux maladies dont les besoins ne sont pas satisfaits. Ayant réussi à développer une offre d'IPA, de nutraceutiques et de produits pharmaceutiques, Brains est l'une des rares entreprises pouvant fonctionner efficacement dans ce secteur. »

M. O'Regan est réputé pour son excellente performance dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique. Auparavant, en tant que premier vice-président de la franchise MS chez Biogen, il a aidé la franchise à renouer avec la croissance dans un marché hautement concurrentiel. M. O'Regan a également occupé le poste de directeur général de la société au Royaume-Uni et en Irlande, où il a aidé Biogen à obtenir sa plus grande part de marché. En outre, il a élaboré une stratégie de portefeuille exhaustive qui a maximisé le potentiel des marques SP de Biogen, ce qui a permis à l'entreprise d'avoir les trois médicaments contre la sclérose en plaques les plus prescrits au Royaume-Uni.

M.O'Regan a été élu président de l'American Pharmaceutical Industry Group, où il a travaillé sans relâche pour faire des sciences de la vie un contributeur important à l'économie du Royaume-Uni, un créateur d'emplois et un leader mondial en matière de découverte de médicaments. Sous sa direction, le premier traitement contre l'atrophie musculaire progressive, une rare maladie, a été approuvé à titre de traitement remboursable par le National Health Service (NHS), le système de santé public de l'Angleterre, pour l'indication complète de la licence. Ayant décidé de s'engager dans le secteur des cannabinoïdes pharmaceutiques, M. O'Regan jouera un rôle clé dans le succès de Brains Bioceutical. Sa connaissance de l'industrie et son autorité respectée dans le domaine de la pharmaceutique porteront l'entreprise vers de nouveaux sommets.

« Tout au long de ma carrière, j'ai toujours cherché de nouvelles possibilités qui profiteront d'une nouvelle façon aux patients et à l'industrie de la santé. Brains Bioceutical est une de ces possibilités, a affirmé Terry O'Regan, président de Brains Bioceutical. Cette nouvelle frontière dans le domaine de la santé et du bien-être aura un impact considérable sur la vie des patients et des consommateurs du monde entier, tout en fournissant des données probantes sur des options de traitement et des produits novateurs destinés à améliorer la qualité de vie. Je suis heureux d'en faire partie. »

Cette expérience pertinente permettra à Brains de développer son offre de médicaments spécialisés, alors que la demande de cannabinoïdes médicaux continue de croître d'un bout à l'autre du Royaume-Uni. Grâce à l'expérience de M. O'Regan, l'entreprise sera un pionnier de la recherche et du développement de produits dans ce secteur.

« Une des clés de notre succès chez Brains Bio est la grande expertise de notre équipe de direction ainsi que sa réussite éprouvée dans le secteur, a expliqué Ricky Brar, PDG de Brains Bioceutical. Le profil de Terry correspond exactement à celui que nous recherchons, c'est-à-dire celui d'un leader éprouvé de l'industrie, qui aidera l'entreprise à innover et à atteindre de nouveaux sommets. »

M. O'Regan est impatient de fournir des solutions de santé fondées sur des données probantes aux patients et aux consommateurs qui utilisent des phyto-cannabinoïdes. Brains Bioceutical se trouve à l'avant-garde d'une vague de changements profonds qui transforme les industries de la santé et du bien-être. M. O'Regan est fier de travailler avec l'équipe de Brains Bioceutical. Ensemble, ils s'appuieront sur la recherche et les données empiriques afin de consolider le leadership et l'expertise de l'entreprise dans l'utilisation des phyto-cannabinoïdes pour traiter des maladies importantes et améliorer les résultats pour les patients.

Pour de plus amples informations sur Brains Bio, veuillez consulter le site : www.brainsbioceutical.com.

À PROPOS DE BRAINS BIOCEUTICAL CORP

Brains Bio est le leader des cannabinoïdes et des ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) phytochimiques fondés sur des données probantes, qui sont destinés à améliorer la qualité de vie et les options de traitement pour les consommateurs et les patients. Basée à Vancouver, au Canada et implantée au Royaume-Uni, Brains Bio est l'un des seuls producteurs d'IPA cannabinoïdes naturels à base de chanvre dans le monde. Forte d'une expertise inégalée et de connaissances institutionnelles en matière de biotechnologie, de produits pharmaceutiques et de développement de produits à base de cannabinoïdes, Brains Bio est stratégiquement positionnée pour être un pionnier mondial de l'innovation dans le domaine des soins de santé.

