Brand Embassy ahora es un proveedor de la solución WhatsApp Business

PRAGA y SAN FRANCISCO, 12 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Los canales de mensajería complementan incrementalmente el servicio al cliente mediante los servicios de voz, correo electrónico y chat en vivo. Las empresas que priorizan la transformación digital de los contact centres utilizan en promedio ocho canales de comunicación, número que aumenta continuamente enfrentándose a nuevos canales y dispositivos inteligentes. debido a esto, los contact centers demandan soluciones que les permitan comunicarse con sus clientes en una sola interfaz mientras están presentes en todos los canales nuevos.

"Nuestra plataforma en la nube se basa en tecnologías avanzadas y podemos responder con agilidad a las necesidades del mercado, ayudando a los clientes con la transformación digital y la implementación de herramientas y soluciones como la API de WhatsApp Business, lo cual nos encanta. Nuestra plataforma soporta más de 35 canales y sobre todo el más grande, WhatsApp, lo cual es una necesidad", dice Damian Brhel, Co-fundador y CTO de Brand Embassy.

"Cada año crecemos el doble, ya que nuestra solución está siendo utilizada por más clientes de Fortune 500. La mayoría son operadores de telecomunicaciones y bancos donde el servicio al cliente perfecto es una ventaja competitiva. WhatsApp tiene 1.500 millones de usuarios en 180 países, es un éxito, y las compañías que quieran brindar un excelente servicio al cliente lo respaldarán, debido a que el uso de la solución WhatsApp Business combinada con la plataforma Brand Embassy aumenta significativamente la productividad de los agentes, reduciendo costos operativos y mejorarando la experiencia del cliente", agrega Vit Horky, Co-fundador y CEO de Brand Embassy y autor del libro ¡Customer Service in the Transhuman Age!

Sobre Brand Embassy

Brand Embassy, plataforma alojada en la nube, es un proveedor líder con su solución de comunicación escalable enfocada al servicio al cliente digital optimizando la adquisición, retención y satisfacción de estos. Brand Embassy trabaja principalmente con corporaciones y empresas de rápido crecimiento en las industrias de telecomunicaciones, e-comerce y banca como T-Mobile, Telenor, Telefónica, Vodafone, Home Credit, Société Genérále, GE Money, Samsung, Alibaba Group y PUMA. Brand Embassy tiene representación en San Francisco y Londres, y tiene su sede en Praga. Para más información visita: http://www.brandembassy.com/

