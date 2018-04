Branded Research renforce ses critères de protection des données et de sécurité en se conformant à la RGPD

La Règlementation Générale sur la Protection des Données (RGPD) entre en vigueur à partir du 25 mai 2018. Cette règlementation apportera des changements dans la façon dont les données des membres de la communauté sont collectées, archivées et utilisées pour des études de recherche de clients. Cette mesure introduit de la transparence dans la collecte de données et la sécurité des données.

« L'équipe Branded est totalement investie dans notre infrastructure de sécurité et affine continuellement ses pratiques afin de sécuriser toutes les données collectées, traitées et archivées », a dit Matt Gaffney, PDG de Branded. « Au cours de la dernière année, nous avons travaillé avec assiduité pour contrôler et créer des processus qui protègent nos clients et les membres de la communauté de Branded Surveys tout spécialement avec ces nouvelles règlementations en matière de données. Nous garantissons l'intégrité et la sécurité de ces données en ce qui concerne la RGPD et la protection générale d'informations personnelles identifiables. »

Branded reconnaît les droits des membres de la communauté de Branded Surveys sous la RGPD. Ces droits comprennent et ne sont pas limités à :

La notification et la communication de données personnelles collectées

L'accord des parents ou tuteurs pour les utilisateurs âgés de moins de 16 ans

Le droit de comprendre comment les données seront utilisées

Le droit d'accès par le panéliste

Le droit de correction

Le droit de contestation

Le droit de portabilité des données

Le droit à l'oubli

La RGPD requiert la capacité, pour chaque membre de la communauté européenne, de visionner et de télécharger toutes données personnelles collectées à leur sujet. Conformément à leur engagement de transparence totale, Branded étend de manière volontaire ces mêmes droits à leurs membres aux États-Unis et au Canada. « Nous croyons que tous les membres de notre communauté devraient avoir les mêmes droits à la transparence et au respect de la vie privée, pas seulement en Europe », a dit Gaffney. Le rapport comprendra toutes les données de réponse des membres en plus d'informations concernant l'adresse IP, le navigateur internet et autres.

Branded continue de surveiller les directives autour de la conformité à la RGPD provenant des organes régulateurs liés à la protection de la vie privée et ajustera ses processus en conséquence si des modifications sont apportées. Pour en savoir plus et débuter avec des enquêtes conformes à la RGPD, contactez-nous à info@gobranded.com.

À propos de Branded Research, Inc.

Branded est une des principales sociétés de solutions relatives aux audiences et aux insights web qui aide ses clients à prendre des décisions plus éclairées en matière de marketing et de développement produit. Branded Research, par le biais de méthodes éprouvées et innovantes, ainsi que de technologies brevetées telles que Branded Surveys, est capable de collaborer activement avec les consommateurs et d'atteindre des audiences cibles spécifiées, avec pour résultat des données finales plus précises et plus complètes.

Danielle Ricci

="https://prnnj3-irisxe11.prnewswire.local/ewebeditor/danielle@gobranded.com" rel="nofollow" target="_blank">danielle@gobranded.com

888-848-2525

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/560571/Branded_Logo.jpg

SOURCE Branded Research, Inc.

Related Links

http://gobranded.com