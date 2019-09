Brasil Network Group realiza 1º Fórum de Infraestrutura

SÃO PAULO, 17 de setembro 2019 /PRNewswire/ -- Os problemas do Brasil são inúmeros, mas talvez nenhuma área concentre tantos gargalos quanto a infraestrutura. O estudo "Infraestrutura e Regulação", da série Panorama Brasil, realizado, em 2018, pela consultoria Oliver Wyman, aponta que o Brasil investiu, entre 2011 e 2016, em média 2,2% do PIB ao ano em programas de infraestrutura. Seria necessário quase dobrar o valor e investir 4% por 25 anos para que o país chegasse a níveis universalizados de qualidade de serviços.

As principais carências estão centradas na falta de ferrovias e hidrovias. O estudo aponta ainda que "criar um ambiente de negócios favorável ao investimento privado e que estimule a alocação eficiente de recursos é o caminho para gerar um fluxo crescente de recursos para o desenvolvimento sustentável do setor". De uma maneira menos macro, é possível observar que a cidade de São Paulo clama por maiores investimentos em infraestrutura. Pontes e viadutos exigem manutenção imediata para que não ocorram desastres como o do viaduto que cedeu na Marginal Pinheiros.

Em paralelo, ganhos de infraestrutura aeroportuária, em saneamento, pavimentação, entre outros, estão no foco para um curto prazo.

Analisando este cenário, o Brasil Network Group traz no dia 21 de outubro a realização do seu 1º Fórum de Infraestrutura. O evento conta com a curadoria de Adelson Rosenberg Coelho, profissional com larga experiência nos setores de infraestrutura público e privada.

O Fórum tem como objetivo discutir e apresentar propostas para o setor de infraestrutura nacional e municipal, focando em projetos que ofereçam condições para o desenvolvimento econômico do país. O evento também promoverá o encontro entre lideranças empresariais e autoridades públicas, apresentando oportunidades de investimentos e regulação de obras públicas nas áreas de drenagem, mobilidade e desenvolvimento urbano.

O Fórum de Infraestrutura conta com o apoio institucional da Unibes Cultural, São Paulo Aeroportos (DAESP) e Visite São Paulo.

Serviço:

Brasil Network Group - 1º Fórum de Infraestrutura

Data: 21 de outubro de 2019

Horário: 9h às 13h30

Local: Unibes Cultural

Endereço: Rua Oscar Freire, 2.500 – São Paulo | SP

Site: www.brasilnetworkgroup.com.br

CONTATO DE IMPRENSA: Roberta Novas, relacionamento@bngroup.com.br, (11) 3205-1784

FONTE BNGroup

