Brasil no topo do mundo no esporte do tiro: Lucas Roth, atleta do Team CBC, é campeão Mundial de IPSC Shotgun na Tailândia

Título inédito conquistado pelo jovem atleta brasileiro é um marco para o esporte no Brasil

PATTAYA, Tailândia, 12 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- O jovem Lucas Roth de Oliveira, de apenas 22 anos, do time de atletas da Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), é o primeiro brasileiro a alcançar o topo do mundo no IPSC Shotgun. O atleta sagrou-se campeão Mundial em Pattaya, na Tailândia, nesta sexta-feira (8), competindo na categoria Geral (Overall) com atiradores de todas as idades. Uma conquista inédita para o Brasil, elevando o país no esporte internacionalmente.

Lucas Roth, campeão Mundial de IPSC Shotgun Standard Overall 2023

Ao todo, aproximadamente 600 competidores de todas as partes do mundo participaram do Campeonato Mundial (IPSC Shotgun World Shoot IV). O Brasil contou com cerca de 40 atletas representando o país no evento, que aconteceu de 3 até 10 de dezembro de 2023.

Lucas Roth, foi o destaque da competição. O atirador esportivo, que além de patrocinado pela CBC também tem o apoio da Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP), é seis vezes campeão Brasileiro de tiro na modalidade Shotgun e três na Mini Rifle.

Lucas Roth de Oliveira, gaúcho natural de Novo Hamburgo, é um atirador esportivo altamente talentoso, cuja habilidade em combinar rapidez e precisão é notável. Sua paixão pelo esporte e a busca constante por aperfeiçoamento o destacam como um dos melhores atletas de sua divisão, em Shotgun.

No feminino, a brasileira e atleta do Team CBC Luísa Acosta brilhou e foi vice-campeã Mundial Shotgun Standard Manual Damas 2023. A atiradora ficou no 64º lugar na categoria Geral (Overall), a frente de competidoras de diversas partes do mundo.

Outros atletas brasileiros, integrantes do Team CBC, também mostraram a força e potencial do esporte do tiro no Brasil, conquistando excelente posição no Campeonato Mundial.

Luiz Camargo Newmar ficou em 6º lugar na divisão Modified categoria Overall, em um total de 89 competidores.

Na divisão Standard Manual, Lucas Vargas conquistou o 1º lugar na categoria Junior e o 12º na Overall. Luis Felipe Holz terminou em 9º e Roberto Maurina em 14º na categoria Overall, disputando com 101 atletas.

Já Rafael Gravina ocupou o 82º lugar, entre 188 competidores, na divisão Open categoria Overall.

Para mais informações acesse o site da Confederação Brasileira de Tiro Prático (https://www.cbtp.org.br/) ou do Campeonato Mundial de IPSC Shotgun (https://2023sws.worldshoot.org/).

APOIO AO ESPORTE DO TIRO

A Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP), com o patrocínio da Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), realizou em setembro de 2023 um treinamento exclusivo voltado aos integrantes da delegação brasileira de Shotgun de preparação para o Campeonato Mundial de IPSC (IPSC Shotgun World Shoot IV), na Tailândia.

Na ocasião, a CBC disponibilizou mais de 30 mil cartuchos para utilização pelos atletas no evento preparatório, além da doação de 12 rifles CBC Delta .22LR visando arrecadação de valores pela CBTP para custear as despesas dos atletas da seleção brasileira no Campeonato Mundial.

Em junho deste ano, a Taurus, outra grande incentivadora do esporte do tiro, maior vendedora de armas leves e uma das maiores fabricantes de armas do mundo, por meio de seu CEO Global, Salesio Nuhs, durante encontro com o presidente da CBTP na sede da empresa em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, também firmou parceria para a disponibilização de pistolas modelos TS9 e monetização pela confederação em prol dos atletas, com o intuito de ajudar nas despesas dos competidores que representariam o Brasil no Campeonato Mundial de Shotgun na Tailândia. Além disso, a Taurus disponibilizou algumas armas para a premiação dos atletas que subissem ao pódio na ocasião, impulsionando os atletas brasileiros rumo a mais conquistas internacionais.

A Taurus e a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) investem constantemente em apoio ao esporte do tiro, por meio de um importante programa de patrocínios que visa contribuir com entidades e atletas para que possam atingir seu potencial máximo. Através do Pro Training, por exemplo, milhares de atletas já foram beneficiados.

O Team CBC conta com 16 atletas e o Team TAURUS com 13, em diversas modalidades e categorias, de competidores consagrados a jovens talentos, com expressivos resultados em seus currículos e vagas garantidas em competições internacionais.

Além disso, a TAURUS e a CBC oferecem ao mercado um completo portfólio de produtos de alto desempenho e qualidade, apoiam a Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP), assim como outras entidades relacionadas ao esporte do tiro (Confederações, Federações e Ligas), e atletas em diversos campeonatos da temporada 2023.

