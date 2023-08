BrasilCenter oferece mais de 150 vagas em vendas em todo Brasil

Vagas estão disponíveis especialmente para cidades como Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Goiânia, Vale do Itajaí, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte, Porto Alegre, Jundiaí, Osasco, S. José do Rio Preto, Campinas, S. José dos Campos, Sorocaba, São Paulo, Brasília, Ribeirão Preto e Guarulhos

SÃO PAULO, 24 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A BrasilCenter, empresa especializada na gestão de soluções de atendimento aos clientes, anuncia a abertura de mais de 150 vagas de trabalho nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Sul do Brasil. As oportunidades são para Consultores de Vendas que atuarão com a prospecção de novos clientes, realizando visitas a condomínios residenciais e participando de diversas ações para oferecer um extenso portfólio de produtos e serviços de telecomunicações para os moradores, de acordo com as suas necessidades.

As vagas estão abertas para diversas cidades, com destaque para Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, São José dos Campos, Sorocaba, São Paulo, São José do Rio Preto, Campinas, Ribeirão Preto, Guarulhos, Jundiaí e Osasco (SP); Goiânia (GO); Vale do Itajaí e Florianópolis (SC); Curitiba (PR); Belo Horizonte (MG); Porto Alegre (RS) e Brasília (DF).

Para se candidatar, é necessário ter mais de 18 anos, Ensino Médio Completo e, de preferência, já possuir experiência com vendas. Para participar do processo seletivo, os interessados devem cadastrar seu currículo no site da companhia e selecionar o setor de atuação desejado para iniciar as etapas de seleção on-line.

De acordo com Jucineide Sousa, Gerente de Recursos Humanos da BrasilCenter, as novas posições buscam apoiar a empresa no crescimento dos negócios. "Os profissionais que vierem trabalhar conosco precisam ser motivados, focados em metas e dedicados às vendas de um portfólio bastante diverso e inovador", afirma. As vagas também demandam pessoas que saibam lidar com as mais variadas necessidades dos clientes e sejam capazes encontrar soluções para elas. "Acreditamos que o sucesso da BrasilCenter está intimamente ligado ao talento e à dedicação de sua equipe. Procuramos pessoas que queiram crescer junto com a empresa".

A BrasilCenter ainda tem vagas disponíveis para cidades como Rio de Janeiro e Niterói (RJ); Vitória (ES); Uberlândia (MG); Americana, Santos e Bauru (SP); Aracaju (SE); Fortaleza (CE); Recife (PE) e São Luís (MA).

A BrasilCenter é uma empresa inclusiva e todas as posições também estão abertas para pessoas com deficiência (PCD). As vagas fornecem diversos benefícios, como assistência médica, assistência odontológica, auxílio-creche, seguro de vida, vale refeição e transporte, além de participação nos lucros.

Cadastro de currículos disponível em: https://junteseanosbcc.brasilcenter.com.br/

Sobre a BrasilCenter

A BrasilCenter é uma empresa de Call Center, com mais de 9.500 funcionários pelo País, que atua no mercado de Call Center, PDV e Trade Marketing. A empresa possui um ambiente de trabalho jovem, que valoriza a diversidade, motivação e o aprendizado. Criada em 1998, a companhia tem como compromisso investir na qualificação de seus funcionários e na busca constante por soluções ágeis e modernas, adequadas às necessidades dos clientes, para oferecer sempre máxima qualidade à prestação de seus serviços.

BrasilCenter

