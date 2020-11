Brasileirão 2020: InterCement Brasil entra em campo com as marcas Zebu e Goiás

SÃO PAULO, 5 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A InterCement Brasil, uma das maiores cimenteiras do Brasil e dona das marcas Cauê, Goiás e Zebu, está marcando presença no Campeonato Brasileiro junto com dois grandes times: Goiás e São Paulo. A empresa vem reforçar a valorização das suas marcas e de seus clientes nas diferentes regiões do país em que atua, além de trazer o futebol para perto do torcedor mesmo longe do estádio.

Neste sábado, 7 de novembro, o cimento Goiás entra em campo, apoiando o time de mesmo nome. A InterCement Brasil fechou um patrocínio pontual com a equipe do Goiás, e com isso o time irá exibir a marca no jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo.

O Cimento Goiás vai estampar a barra da manga da camisa do uniforme esmeraldino e também estará presente no backdrop de entrevistas. Assim, as marcas Cauê e Goiás dividirão o mesmo campo, já que o Cauê também estampa a camisa do São Paulo.

"O retorno de patrocínio com futebol é um caminho muito interessante para a InterCement Brasil. Com isso, estamos muito orgulhosos de patrocinar um time do tamanho do Goiás, em uma região importantíssima para a nossa marca. Esperamos que seja o início de uma longa parceria entre o Cimento Goiás e o clube, nos aproximando ainda mais de nossos clientes e consumidores", afirma Amanda Hernandes Soares, gerente de comunicação e trade da InterCement Brasil.

Cimento Zebu também vai para o estádio

A InterCement Brasil também decidiu levar uma das marcas de cimento mais conhecidas no Nordeste para o estádio.

O Cimento Zebu vai substituir o Cimento Cauê na camisa do São Paulo, time que a InterCement Brasil patrocina desde março. A mudança valerá somente para a partida do dia 28 de novembro, quando o tricolor paulista enfrentará o Bahia pelo Brasileirão. A iniciativa é uma forma de valorizar os clientes do Nordeste, região em que o Cimento Zebu é comercializado.

Camarote em Casa com Charles Fabian

Nesse mesmo jogo a Intercement Brasil fará uma ação de relacionamento com seus principais clientes da região. Chamada "Camarote em Casa", a ação contará com a participação do ex-jogador do Bahia e grande ídolo do clube, Charles Fabian. O campeão brasileiro de 1988 pelo clube baiano participará de um bate-papo virtual descontraído com os clientes — e cheio de histórias. A ação ainda reserva um kit, que será entregue nas casas dos convidados, e uma camisa oficial do Bahia autografada pelo grande ídolo Charles. Tudo isso para simular um camarote de estádio, mas dentro de casa.

"O 'Camarote em Casa' é uma forma de estarmos próximos de nossos clientes durante a pandemia. Todos ficam em suas casas e mesmo assim têm a oportunidade de participar de um bate-papo informal com os seus ídolos do futebol", destaca Amanda.

Sobre a InterCement Brasil

InterCement é uma empresa da Mover Participações que atua na produção de cimento e seus derivados. Com sede em São Paulo, Brasil, a Companhia tem capacidade de produção de 38 milhões de toneladas de cimento por ano e possui 34 fábricas de cimento e moagem, distribuídas em cinco países: Egito, Moçambique, Brasil, África do Sul e Argentina.

A InterCement Brasil é a segunda maior empresa cimenteira do Brasil, onde opera com as marcas de cimento Cauê, Goiás e Zebu. As unidades fabris da empresa no país estão localizadas em nove estados: Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo

