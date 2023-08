Brasileiro com câncer de próstata e compressão medular paralisado em cadeira de rodas volta a andar após tratamento com Dr. Marc Abreu nos EUA

Engenheiro aposentado com dores insuportáveis e uso diário de opioides por mais de 12 meses recuperou mobilidade e não sente mais dores 24 horas após passar por tratamento criado pelo médico brasileiro Dr. Marc Abreu, cuja eficácia é comprovada pelas melhoras clínicas, exames radiológicos e normalização dos marcadores moleculares de câncer de próstata nos exames de sangue;



Tecnologia americana criada pelo Dr. Marc Abreu e usada no tratamento recebeu fundos do governo federal dos Estados Unidos pelo programa "Qualifying Therapeutic Discovery Project" em reconhecimento de seu grande valor para a saúde e economia dos EUA, que criou o programa para, entre outros, desenvolver a cura do câncer em 30 anos

SÃO PAULO, 24 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Em outubro de 2007, aos então 52 anos de idade, o engenheiro aposentado Caetano Miranda Neto foi diagnosticado com câncer de próstata por meio de biópsia realizada no INCA (Instituto Nacional do Câncer), no Rio de Janeiro. Miranda passou por tratamentos como vacina anticâncer, quimioterapia e radioterapia e, apesar deles, em maio de 2022 ficou paralisado em cadeira de rodas, sem a mobilidade das pernas e com dores insuportáveis, ocasião em que descobriu uma metástase do tumor da próstata que provocava compressão medular. Após 12 meses de tratamento sem nenhuma melhora, paralisado e com dores insuportáveis, mesmo contrariando a recomendação de todos os seus médicos no Brasil, Miranda decidiu buscar o tratamento realizado pelo Dr. Marc Abreu no Instituto Médico BTT, nos Estados Unidos.

Com apenas uma indução, paciente que antes estava paralisado em cadeira de rodas consegue caminhar após o tratamento no Instituto Médico BTT; clique aqui (https://vimeo.com/853712348/adcab2461f) para assistir ao vídeo (Crédito: Arquivo Pessoal/Caetano Miranda Neto) Nas imagens, exames de sangue realizados pelo laboratório independente Quest Diagnostics, nos EUA, mostram resultados de antes e depois do tratamento BTT e comprovam a eficácia terapêutica já de imediato após a 1ª indução no paciente Caetano Miranda Neto

"Após diversas inverdades e informações distorcidas e falsas divulgadas no Brasil, com objetivo de descredibilizar o sucesso dos tratamentos no Instituto Médico BTT e a pessoa do Dr. Marc Abreu, eu - que me beneficiei diretamente - decidi me tornar um exemplo e mostrar a verdade sobre os resultados de melhoras e, assim, dar esperança para outros pacientes brasileiros que estão passando por uma situação semelhante. Como podem ver no vídeo gravado pelo meu enfermeiro e que faço questão de compartilhar publicamente, sou uma prova concreta: o tratamento funciona e mudou minha vida em uma única sessão", afirma Miranda. Para assistir ao vídeo, clique aqui.

Miranda continua: "Me lembro como se fosse ontem, um dia após o Dia das Mães, em 9 de maio de 2022. Assim que acordei, percebi que tinha perdido a minha mobilidade por completo. A metástase do câncer na próstata tinha me causado uma compressão na medula e precisei passar a me locomover em cadeira de rodas. A dor era insuportável, passei a fazer o uso diário de opioides e confesso que, devido ao desespero da dor intratável e da situação de estar paralisado, cheguei a pensar em eutanásia. Mas um ano depois, vi uma reportagem em uma emissora de TV sobre o tratamento realizado pelo Dr. Marc Abreu, com sucesso em paciente norte-americano também com câncer na próstata. E então decidi, mesmo contrariando a recomendação de meus médicos brasileiros, procurar o Instituto Médico BTT", conta.

Segundo Evaldo Martins Miranda Jr., além de não haver efeitos colaterais, o seu irmão não se queixava de dores no pós-tratamento com Dr. Marc Abreu. "O primeiro efeito positivo foi Caetano não sentir mais nenhuma dor. Ainda na cadeira de rodas, no estacionamento do Instituto Médico BTT, ele estava levantando ambas as pernas para evitar tocar no piso, fato este que antes do tratamento ele não conseguia fazer, pois somente o toque dos pés no solo já lhe causava intensa dor. Este tratamento foi a única opção para salvar a vida do meu irmão e lhe trazer qualidade de vida", afirma o irmão de Miranda.

Outro que atesta a eficácia do tratamento é Marco Antônio Pinto de Souza, enfermeiro responsável por cuidar do paciente. "Minha avaliação é totalmente positiva, aliás, foi muito além do que eu esperava. Estava reticente quanto aos resultados, mas fiquei surpreso e feliz com eles até aqui. Caetano era totalmente dependente das pessoas, sem movimentos dos membros inferiores, sofrendo dores limitantes que o obrigava ao uso de opioides em forma de patch. Depois do tratamento com Dr. Marc Abreu, tudo isso mudou", enfatiza Souza.

Mesmo com poucos meses após a primeira sessão da terapia realizada por Dr. Marc Abreu, além das melhorias relatadas pelo paciente, a enfermeira que o acompanha, Ana Maria Coutinho Pessanha da Silva, relata que notou um aumento significativo na tonicidade muscular. "Além disso, Caetano não se queixa mais de dor e o intestino voltou à funcionalidade normal", diz ela.

"Após o tratamento, recebi com muita alegria e entusiasmo a notícia de que as dores haviam cessado por completo e que Caetano começou a mover as pernas e até caminhar. Os exames radiológicos (Pet scan) também mostraram redução de atividade do câncer em cerca de 50% após esta primeira indução. Estas restaurações já mostram regressão do tumor e são uma grande conquista para o paciente, mas fico sempre esperando os resultados dos exames de sangue, que mostram a prova mais crucial de eficácia de tratamento e revelam o real potencial de remissão completa do câncer e prevenção de metástases e recidivas. Como aprendemos na nossa profissão, o sangue nunca mente, o sangue é o único que revela a verdade. Se as moléculas sinalizadoras do câncer estão presentes no sangue, mesmo que haja diminuição de tamanho e atividade do tumor, documentadas em exames radiológicos, há potencial do câncer voltar e ocorrer a morte do paciente. Notavelmente, como observamos consistentemente nos nossos pacientes tratados, já na primeira indução, como também aconteceu com nosso paciente brasileiro Caetano, múltiplos marcadores do câncer haviam se normalizado. Indiscutivelmente, uma grande vitória para Caetano e para o avanço da medicina", afirma Dr. Marc Abreu.

Exames comprobatórios da eficácia do tratamento

Os exames de Miranda foram realizados pelo laboratório de análises clínicas independente Quest Diagnostics, o maior dos EUA, e mostram a normalização de marcadores relacionados ao câncer de próstata no sangue, validando o resultado terapêutico e eficácia do tratamento ao nível molecular.

O fator de necrose tumoral alfa, estava em níveis completamente anormais antes do tratamento e trata-se da molécula responsável pela migração das células cancerígenas da próstata e desenvolvimento de metástases(4). Após o tratamento no Instituto Médico BTT, o marcador foi normalizado. A Interleucina-2 Receptor Alfa é a molécula sinalizadora que causa a geração do tumor e está associada à baixa sobrevida de pacientes com câncer de próstata, assim como em casos de câncer do pulmão, mama, cabeça, pescoço, leucemias e linfomas(7), esse marcador que também é crítico foi normalizado após a primeira indução.

Já a Interleucina 10, molécula que promove a sobrevivência do tumor de próstata e causa a progressão do câncer(5), estava em altos níveis e se aproxima de valores normais após uma única indução no Instituto Médico BTT. Outro marcador normalizado foi a Proteína C-Reativa(1)(2)(3) que está associada com progressão do câncer de próstata e alta mortalidade em câncer primário e metastático de praticamente todos tipos de canceres. O PSA % Livre(6), em níveis completamente anormais antes do tratamento, é um marcador específico do risco de câncer de próstata e progressão, de acordo com indicação da Sociedade Americana de Câncer, geralmente o primeiro indicador do diagnóstico, como aconteceu no caso de Miranda. Esse marcador molecular também foi normalizado já na primeira indução. O metabolismo do Ferro, que também teve seu nível normalizado após o tratamento, está associado com o início, progressão e disseminação do câncer pelo corpo(8), bem como o VEGF que também foi normalizado com a indução e tem relação direta com o crescimento do tumor e disseminação do câncer para ossos(9).

As proteínas de choque térmico, HSP 70, que tiveram um aumento de 58% após a indução, além da relação com a resposta inflamatória, exerce correlação direta na modulação dos níveis das moléculas sinalizadoras do câncer(10). Todos esses marcadores que foram normalizados são amplamente conhecidos e a sua relação com câncer é publicada em jornais e revistas cientificas de grande relevância, com revisão por pares, como: Cancer Science, Frontiers of Biosciences, Prostate Cancer, American Journal of Managed Care (AJMC), Frontiers in Immunology, American Cancer Society, Frontiers in Oncology, entre outros.

Para Robert Mogel, graduado pela Universidade de Columbia, em Nova York, e presidente do Instituto Médico BTT e também CEO da btt Corp., é importante mostrar esse tipo de resultado com eficácia revelada no sangue a nível molecular, fundamental para o sucesso do tratamento a longo prazo, e assim dirimir quaisquer dúvidas com relação à capacidade do Instituto Médico BTT de tratar câncer de forma efetiva, enquanto segue a estratégia e planejamento de publicação cientifica.

"Apresentar os resultados desses pacientes é a melhor forma de agradecer publicamente à Receita Federal dos Estados Unidos pelo investimento realizado por meio do programa 'Qualifying Therapeutic Discovery Project'. Pessoalmente, como norte-americano, me sinto honrado em participar de um projeto que recebeu a ajuda financeira do nosso governo federal, que está beneficiando diretamente a saúde de cidadãos estadunidenses, mas também de 41 nações, e fico feliz que brasileiros estão também sendo beneficiados", afirma Mogel, complementando: "Aqui nos EUA, temos terapia genética para câncer com células T chamada CART, que pode custar mais de 1 milhão de dólares e com risco de sérios efeitos colaterais negativos, incluindo vômitos incontroláveis, perda da fala, convulsões, lesões nervosas severas, bem como graves infecções e efeitos tóxicos fatais, já reportados(11)(12). E devido ao tratamento desses efeitos colaterais nocivos, que pode durar anos, o custo pode aumentar ainda mais. Portanto, fico grato que o apoio governamental que recebemos nos possibilitou criar e oferecer um tratamento com custo acessível pelos padrões norte-americanos e, além de tudo, sem nenhum efeito colateral negativo, como documentado nestes anos de tratamento com tecnologia BTT, em linha com uso seguro de hipertermia por mais de 30 anos e sem lesão de tecido normal, como destacado pelo Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos (12)".

Fases do tratamento

Por se tratar de um caso de câncer de próstata, o Instituto Médico BTT realiza um procedimento específico para este tipo de câncer, usando hipertermia avançada e choque de calor modulado, guiados pelo cérebro, que tem como objetivo atingir a remissão completa do tumor primário, eliminar metástase e prevenir recidiva. A abordagem, guiada pelo cérebro, realizada no engenheiro aposentado de 67 anos de idade, em 19 de junho de 2023, trata o câncer a nível celular, mas é centrado no tratamento a nível do mecanismo molecular que causa o câncer e recidivas, buscando, sem nenhum efeito tóxico, eliminar as moléculas causadoras do tumor.

Além da capacidade de tratar a doença a nível molecular com a normalização dos marcadores do câncer presentes no sangue, como evidenciado nos exames de Miranda, o procedimento de hipertermia realizado pelo Dr. Marc Abreu também se difere por ser baseado na termodinâmica cerebral e frequências termorregulatórias, e também por não submeter o paciente à anestesia, sendo totalmente não invasivo, e além de tudo, sem ter nenhum efeito colateral negativo, como no caso de Miranda e dos demais tratados no Instituto Médico BTT.

No momento, o Instituto Médico BTT está em fase de acompanhamento periódico de Miranda, que tradicionalmente ocorre após duas semanas, dois meses e seis meses após a indução. No acompanhamento pós-tratamento, a condição do paciente é avaliada e, caso necessário, é planejada uma nova indução. Devido aos ótimos resultados obtidos, ele pediu ao Instituto por outro tratamento. O objetivo pessoal de Miranda é manter as melhoras clínicas, atingir a remissão completa do câncer, e evitar que o tumor possa se espalhar ou voltar. "É a minha chance de sobreviver", diz ele, que já está com a segunda indução marcada e já planeja realizar anualmente induções preventivas.

Técnica pioneira de tratamento BTT criada pelo Dr. Marc Abreu

Desde 2016, oferecendo tratamento inicialmente no estado de Connecticut e, somente a partir de junho de 2020, também na Flórida, o Instituto Médico BTT tem a sua frente o Dr. Marc Abreu, médico brasileiro que descobriu o túnel térmico cerebral (BTT, na sigla em inglês) em suas pesquisas na Universidade de Yale, nos EUA. A descoberta levou à invenção e patente do Sistema Abreu BTT 700, aprovado pela FDA, órgão regulador norte-americano semelhante à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), no Brasil. A primeira tecnologia no mundo a medir de forma contínua e não invasiva a temperatura do cérebro humano, a qual usa um sistema especializado de computadores e serve como tecnologia de base para a realização do tratamento de hipertermia avançada guiada pelo cérebro, realizada exclusivamente pelo Instituto Médico BTT.

A técnica envolvendo sensores e indutores criada pelo Dr. Marc Abreu, é um tratamento experimental, com sólida base científica e resultados consistentes e tem como principal objetivo induzir de forma natural, por meio do cérebro humano, a produção de proteínas de choque térmico, que além de prevenir o dobramento defeituoso de proteínas e acúmulo de agregados tóxicos são responsáveis por corrigir proteínas mal dobradas. No câncer, também tem como objetivo neutralizar moléculas sinalizadoras do tumor, e com isso, tem um potencial único de restauração em determinadas doenças neurológicas e oncológicas, como o câncer na próstata de Miranda.

"Há cerca de sete anos, a pedido de pacientes e familiares que participavam de nossos estudos na Universidade de Yale, decidi formalmente iniciar nossa prática clínica usando a tecnologia BTT para tratamentos com o objetivo de diminuir ou eliminar o sofrimento humano, de acordo com as leis dos EUA, e apoiado por colegas médicos norte-americanos que nos enviavam pacientes, como fazem até hoje. Tenho grande desejo de levar o tratamento para o nosso Brasil, para facilitar acesso e reduzir custo. Neste meio tempo, fico feliz em poder ajudar a diminuir ou eliminar sofrimento de brasileiros até que o tratamento chegue ao nosso país. Nossos trabalhos científicos com a Universidade de Yale continuam sendo escritos e, em breve, espero publicar, juntamente com meus colegas da Yale, artigos científicos que reflitam à altura todos estes anos de esforços e pesquisas", conta Dr. Marc Abreu.

A tecnologia BTT, criada pelo Dr. Marc Abreu, e utilizada no tratamento de Miranda foi selecionada, por intermédio de processo nacional competitivo, pelo governo federal norte-americano num programa único na história daquele país, por meio da Receita Federal dos EUA, chamado "Qualifying Therapeutic Discovery Project" ou, na tradução em português, "Descobrimentos Terapêuticos Qualificados". O comitê governamental técnico e médico selecionou a btt Corp. e outras altas tecnologias norte-americanas pelo potencial de trazer um grande impacto na saúde, tecnologia e economia dos Estados Unidos. Entre outros objetivos, o programa busca tecnologias com potencial de resultar na cura do câncer em 30 anos. A btt Corp., empresa mantenedora do Instituto Médico BTT, foi selecionada em 2010 e o programa ajudou a financiar a tecnologia BTT em seu estágio inicial que, depois de muitos anos de intensa pesquisa e desenvolvimento tecnológico, consegue demonstrar uma possível solução para o câncer, com tratamento pioneiro a nível molecular, atuando na normalização e inibição das moléculas responsáveis pelo desenvolvimento do tumor, processo de metástase (disseminação) e recidiva, e sem nenhum efeito colateral negativo.

"Apesar de tantas inverdades espalhadas ultimamente no Brasil para tentar impedir o tratamento de brasileiros aqui nos EUA, bem como impossibilitar a ida do tratamento para o Brasil, fico muito grato ao paciente Caetano que decidiu se pronunciar e trazer a verdade sobre o benefício e eficácia do tratamento BTT. E fico ainda mais feliz em poder compartilhar a vitória de mais um paciente na batalha contra o câncer. Há alguns meses a imprensa brasileira divulgou a remissão completa do câncer de um paciente norte-americano, pois 'remissão' é nossa terminologia, e nós nunca usamos a palavra 'cura', como equivocadamente divulgada por alguns meios de comunicação. Ainda mais motivados pela vitória de Caetano, continuamos com nossa missão de reduzir o sofrimento humano e preservar a vida, seguindo rigorosamente as leis e regulamentação dos Estados Unidos", afirma Dr. Marc Abreu.

Vale ressaltar que a Sociedade Americana de Câncer além de atestar o uso e estudo da hipertermia para o tratamento de diversos tipos de câncer(13), assim como o Instituto Nacional de Câncer (NCI)(14), também dos Estados Unidos, considerada a instituição de maior autoridade sobre a doença naquele país, deixam claro que a hipertermia, ao ser combinada com outros métodos convencionais, pode potencializar o resultado de tratamentos como radioterapia, quimioterapia, imunoterapia e cirurgia.

Com o objetivo de evitar a propagação de fake news sobre a atuação do Instituto Médico BTT, foi criada uma página de mitos e verdades sobre o tratamento e tecnologia de túnel térmico cerebral, bem como informações sobre Dr. Marc Abreu. Para acessar o conteúdo do site, clique aqui.

Sobre o Instituto Médico BTT: Sediado nos Estados Unidos, inicialmente em Connecticut e recentemente com sede também na Flórida, o Instituto Médico BTT, que é propriedade da btt Corp, é um centro médico especializado, único no mundo a oferecer prevenção e tratamento baseados na tecnologia BTT (da sigla em inglês para túnel térmico cerebral), com procedimentos de hipotermia e hipertermia avançadas guiadas pelo cérebro. O Instituto tem a sua frente o médico Dr. Marc Abreu, que criou a tecnologia para indução de proteínas de choque térmico através do cérebro, que tem o objetivo de, naturalmente produzir estas proteínas de forma individualizada para cada patologia. A técnica administrada no Instituto Médico BTT tem um potencial único de restauração em determinadas doenças neurológicas e oncológicas, entre outras.

Sobre a btt Corp. (Brain Tunnelgenix Technologies, Corp.): A btt Corp. é uma empresa privada norte-americana, C Corporation, o que se assemelha a uma S/A (Sociedade Anônima) no Brasil. Atua no segmento de tecnologia médica e desenvolve soluções pioneiras baseadas na termodinâmica cerebral, temperatura do cérebro e frequências termorregulatórias com uma ampla gama de aplicações em terapia, diagnóstico e prevenção de doenças, além de aplicações esportivas para melhoria de desempenho e longevidade. A btt Corp. utiliza o poder da termodinâmica cerebral, frequências termorregulatórias e inteligência artificial para desenvolver tratamentos moleculares guiados pelo cérebro. A Companhia é a única no mundo que possui produtos e algoritmos proprietários para monitoração e modulação da temperatura e termodinâmica cerebral de forma não invasiva por meio de sensores e indutores altamente especializados.

Sobre o Dr. Marcio Marc Abreu: Dr. Marc Abreu é médico e cirurgião formado pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), no Brasil, e pela Escola de Medicina da Universidade de Pittsburgh e Escola de Medicina da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Dr. Marc Abreu também se graduou pela Escola de Medicina da Universidade de Yale e da Escola de Medicina da Universidade de Harvard, e atuou como docente nestas duas universidades. Dr. Marc Abreu é especialista em termodinâmica cerebral e frequências termorregulatórias, sendo pioneiro em delinear a assinatura de radiação da molécula de glicose (resultando em patente nos EUA #7403805). Projetou e patenteou a tecnologia BTT (de "Brain Thermal Tunnel") baseado em sua descoberta biológica do túnel térmico cerebral na Universidade de Yale, que permitiu, pela primeira vez na história, a medição contínua e não invasiva da temperatura do cérebro humano. Esta descoberta levou à invenção e patente do Sistema Abreu BTT 700, aprovado pela agência regulatória de saúde do governo federal dos Estados Unidos, a FDA (Food and Drug Administration). Dr. Marc Abreu é diretor médico do Instituto Médico BTT, onde, além de pacientes com câncer, tem tratado pacientes com neurodegeneração, incluindo doença de Alzheimer, doença de Parkinson, ataxia, doença de Huntington, doenças do neurônio motor (ELA), atrofia de múltiplos sistemas, além de esclerose múltipla, epilepsia e outras doenças neurológicas, baseado na modulação da termodinâmica cerebral e frequências termorregulatórias.

