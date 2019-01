Brasileiro fatura 1 milhão de reais por ano nos Estados Unidos com empresa dedicada a "Vacation Homes" - Casa de Férias com diárias a partir de R$100

Vai viajar e quer se hospedar nos mais completos quartos ou mansões que facilmente seriam cenários de filmes? A Empire oferece o que se pode chamar de "casa de férias". A ideia que você sinta que locou um lar para passar sua temporada sem frustrações ou preocupações. A empresa oferece suporte desde o período de cotações e escolha até a devolução das chaves. Todas as casas e quartos possuem equipamento de segurança e suporte 24 horas no idioma do hóspede. Mesmo que seu inglês não esteja fluente, você será atendido de forma nativa.

Desde sua fundação em 2015, a Empire Residence já recebeu hóspedes de diversas partes do mundo: América do Norte e do Sul, Europa Ocidental e Ásia. A proposta é que de forma econômica você mantenha o alto padrão de hospedagem com todos os mimos e carinho que a empresa oferece.

Com 30 mil visualizações diárias no site, sempre é possível notar novidades em propriedades, lofts, quartos, studios e cool places. "Hoje, somamos 300 quartos nos Estados Unidos, atendendo a todas as classes sociais, desde os mais simples, com diárias a partir de R$100, ao mais exigente, no valor de R$2 mil/dia", destaca Alex Matthews.

O capital da empresa já passa de R$1,5 milhões. De 2017 pra cá, já ultrapassou o faturamento bruto de R$1 milhão. Em 2019, os serviços chegarão à Europa e Ásia, além de contar com novas casas no Brasil, concentradas no Nordeste e Sudeste. "Já servimos a mais de sete mil hóspedes. Queremos dobrar este número até 2020. Minha proposta é reduzir o custo de hospedagens, mantendo o conforto, qualidade e rapidez nas prestações de serviços", conta Alex, o CEO da Empire Residence.

