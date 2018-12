Brasileiros descuidam do protetor solar e não investigam sinais suspeitos na pele, indica pesquisa do IBOPE Conecta divulgada pela aliança Merck-Pfizer

SÃO PAULO, 26 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- Os cuidados com a pele são negligenciados pelos brasileiros, especialmente entre o público masculino. A conclusão faz parte da pesquisa nacional "Sua pele fala – sinais suspeitos e o carcinoma de células de Merkel (CCM)", realizada pelo IBOPE Conecta com 2 mil pessoas, a pedido da aliança Pfizer-Merck. A doença é um tipo raro e agressivo de câncer no qual as células tumorais se formam na camada superior da pele, perto de terminações nervosas¹. Um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento é a exposição solar excessiva e inadequada¹.

Homens caucasianos, com mais de 50 anos, compõem o grupo de maior risco¹ para o CCM. Apesar disso, apenas 20% dos homens ouvidos pela pesquisa afirmam aplicar protetor solar diariamente, embora a medida seja recomendada pelo Ministério da Saúde para prevenção do câncer de pele. Considerando a amostra geral da pesquisa, esse porcentual sobe para 36% e, no grupo das mulheres, a taxa vai a 50%.

Reconhecer possíveis manifestações do carcinoma de células de Merkel é importante para a detecção precoce da doença, o que contribui para um melhor prognóstico¹. Entretanto, segundo o levantamento, 42% do público masculino ouvido desconhece que verrugas e nódulos de cor vermelha ou arroxeada podem sugerir um câncer de pele. E somente 48% desses homens disseram ter buscado um dermatologista quando identificaram um desses sinais. As mulheres são as mais informadas em relação à doença e 66% delas estão cientes das possíveis manifestações desses tumores.

"A doença é muito agressiva e uma das únicas maneiras de ter melhores chances de tratamento é com a identificação ainda nos primeiros estágios. Para isso, é preciso estar atento à própria pele e consultar um dermatologista regularmente", diz o médico Elimar Gomes, doutor em oncologia pelo AC Camargo Cancer Center e médico do hospital BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo.

Uma vez identificado o tumor, o médico indicará o tratamento adequado. Recentemente, o imunoterápico Bavencio (avelumabe) foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o tratamento de pacientes adultos com carcinoma de células de Merkel metastático (CCMm). O medicamento faz parte da aliança estratégica global Merck-Pfizer, anunciada em 2014 com foco em desenvolver o potencial terapêutico do imunoterápico.

1 American Cancer Society. What is Merkel cell carcinoma? Available from: http://www.cancer.org/cancer/skincancer-merkelcell/detailedguide/skin-cancer-merkel-cell-carcinoma-what-is-merkel-cell-carcinoma. Accessed september 2017 .

Informações: 3643-2722

FONTE Pfizer-Merck

SOURCE Pfizer-Merck