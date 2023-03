Brasileiros recorrem às universidades de países vizinhos para cursarem Medicina

Western Union dá dicas de como enviar dinheiro do Brasil e receber no país estrangeiro

SAO PAULO, 25 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Na hora de escolher uma graduação, Medicina é um dos favoritos dos estudantes brasileiros e, por isso, o curso segue como o mais disputado nos vestibulares de universidades públicas e privadas do país há décadas. Um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostra que Medicina ocupa o primeiro lugar entre as 48 melhores profissões de nível superior analisadas. Quando o assunto é salário, empregabilidade e previdência, a formação médica se destaca e atrai quem deseja ingressar no mercado de trabalho assim que adquirir o tão sonhado diploma.

Uma saída encontrada pelos estudantes que desejam se formar nessa profissão foi atravessar as fronteiras para cursar nos países vizinhos. Se no Brasil os cursos da área são extremamente caros ou extremamente concorridos, no Paraguai e Argentina por exemplo, os brasileiros encontram uma barreira de entrada bem menor, sendo necessário realizar a prova do Revalida - exame que valida diplomas médicos internacionais no Brasil – para praticar a profissão em território brasileiro, depois de formados.

Segundo levantamento feito pelo Itamaraty, cerca de 65 mil brasileiros estudam Medicina no Paraguai, Bolívia ou Argentina. Esse número representa um terço dos estudantes deste curso nas universidades do Brasil. Essa grande quantidade de universitários também movimentam as economias locais: estudos da Câmara de Comércio de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, apontam que, em 2022, os brasileiros que procuraram cursos de Medicina na cidade de fronteira e seus familiares chegaram a movimentar US$ 9 milhões ao mês.

Com a distância e a valorização do real nos países vizinhos, muitos estudantes dependem do auxílio financeiro da família, e com o começo do calendário escolar em março, começa a corrida por uma melhor forma de envio de dinheiro.

A Western Union, líder mundial em serviços de pagamentos e transferências de dinheiro, estabeleceu uma presença transfronteiriça em mais de 200 países e territórios e devido à sua rede global, é capaz de facilitar transferências internacionais, como o envio de dinheiro para uma conta estrangeira ou para retirada em uma loja ou agente da empresa, tornando o processo rápido e prático para quem precisa.

''Para aqueles estudantes que possuem conta bancária nesses países, o ideal é enviar o dinheiro direto para quem vai utilizá-lo. Caso não possuam ou optem por não usarem uma conta do destino, também é possível receber o valor já convertido em moeda local em uma loja (são mais de 6.600 pontos, na Bolívia mais de 1.200 e mais de 800 no Paraguai). Em ambos os casos, é essencial que todos os dados do destinatário da remessa sejam exatamente iguais ao documento, sem abreviações por exemplo. Para oferecer ainda mais conveniência, na Western Union o processo do envio da moeda pode ser realizado via lojas no Brasil, site ou no app com pagamento por PIX. Caso o cliente escolha fazer a transação na loja física, pode também contar com a possibilidade de realizar o pagamento via cartão de débito ou crédito'', afirma Ricardo Amaral, Head da empresa no Brasil.

