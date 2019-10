Braskem arquiva Formulário 20-F de 2018

SÃO PAULO, 17 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Braskem S.A. (B3: BRKM3, BRKM5 e BRKM6; OTC: BRKMY; LATIBEX: XBRK) comunica aos seus acionistas e ao mercado que após audiência ocorrida hoje na Bolsa de Valores de Nova York ("NYSE") a Braskem arquivou seu Formulário 20-F referente ao exercício social encerrado no ano de 2018 ("Formulário 20F 2018") na U.S. Securities Exchange Comission ("SEC").

O documento também já está disponível para consulta no site de Relações com Investidores da Braskem no endereço www.braskem.com.br/ri. Os acionistas da Companhia poderão receber cópia impressa das demonstrações financeiras auditadas constantes do Formulário 20F 2018, sem ônus, mediante solicitação.

A Companhia solicitará à NYSE que retome a negociação das American Depositary Shares emitidas pela Companhia ("ADS") e que encerre o processo de deslistagem de suas ADSs.

Braskem manterá o mercado informado acerca dos desdobramentos relevantes sobre o assunto.

FONTE Braskem S.A.

