Brayton Purcell LLP es nombrado finalista del Premio al Abogado Litigante del Año 2026

NOVATO, California, 29 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Brayton Purcell LLP ha sido nombrado finalista del Premio al Abogado Litigante del Año 2026, otorgado por Public Justice, una organización de defensa legal sin fines de lucro dedicada a proteger a las personas, el medio ambiente y el acceso a la justicia. El premio reconoce a los abogados y equipos legales cuyo trabajo demuestra una habilidad excepcional, dedicación y compromiso con el avance del interés público a través de litigios impactantes.

Brayton Purcell LLP ha sido nombrado finalista para el Premio al Abogado Litigante del Año 2026, otorgado por Public Justice, una organización de defensa legal sin fines de lucro dedicada a proteger a las personas, el medio ambiente y el acceso a la justicia. (PRNewsfoto/Brayton Purcell LLP)

Brayton Purcell LLP es uno de los tres finalistas seleccionados entre muchas nominaciones presentadas de todo el país. El premio se entregará el 24 de julio de 2026, en una gala de Justicia Pública en Chicago, donde los miembros de la comunidad legal se reunirán para reconocer los esfuerzos de defensa que promueven la rendición de cuentas y un cambio significativo.

Reconocimiento por litigios que promueven el interés público

El Premio al Abogado Litigante del Año destaca los casos que se extienden más allá de los resultados individuales y contribuyen a una mayor conciencia y avance de la sociedad. La justicia pública se centra en los litigios que abordan desafíos sistémicos, incluidas las amenazas a los derechos civiles, el daño ambiental y el acceso a los tribunales.

La selección de Brayton Purcell LLP refleja su trabajo continuo representando a personas afectadas por enfermedades profesionales, incluidos los casos de exposición a piedra artificial de sílice cristalina y el desarrollo de silicosis entre los trabajadores de la fabricación. El socio fundador de la firma, Al Brayton, ha apoyado a Public Justice durante décadas, desempeñándose como ex presidente y continuando como miembro emérito de su junta directiva.

Caso subyacente al reconocimiento

El reconocimiento de la empresa se basa en parte en su trabajo en un caso que involucra a un trabajador de fabricación de encimeras que desarrolló silicosis avanzada después de años de trabajar con materiales de piedra artificial.

La piedra artificial de sílice cristalina, también conocida como piedra de ingeniería o fabricada, está compuesta por al menos un 90 % de sílice cristalina y aproximadamente un 10 % de pegamentos, colorantes, resinas y otros compuestos orgánicos volátiles (COV) tóxicos. Cuando se fabrica, libera partículas de tamaño nanométrico que se inhalan profundamente en los pulmones.

El cliente, de 51 años y padre de tres hijos, experimentó graves complicaciones de salud, como silicosis acelerada y fibrosis pulmonar masiva, que finalmente requirieron un doble trasplante de pulmón en 2025. El caso involucró cuestiones legales y fácticas complejas, incluidas las reclamaciones relacionadas con la seguridad del producto y la comunicación de los riesgos asociados con la exposición a la sílice cristalina respirable.

Presentado en 2022 contra múltiples acusados, el litigio requirió una investigación exhaustiva, un descubrimiento sustancial y la coordinación con numerosos testigos expertos. En abril de 2025, durante la selección del jurado, el caso resultó en una recuperación de más de $ 27 millones para el cliente y su familia.

Abordar una creciente preocupación de salud pública

Los casos relacionados con la exposición a piedras artificiales de sílice cristalina son parte de un problema de salud pública emergente en los Estados Unidos y en todo el mundo. Los trabajadores de fabricación expuestos al polvo de sílice cristalina respirable se enfrentan a un riesgo significativamente mayor de desarrollar silicosis, una enfermedad pulmonar progresiva y mortal.

En los últimos años, los diagnósticos han aumentado, particularmente en California, con muchas personas afectadas a edades relativamente tempranas. La silicosis provoca insuficiencia respiratoria a largo plazo, dependencia del oxígeno y, en casos graves, la necesidad de un trasplante de pulmón.

El papel de los litigios en casos complejos

Los litigios desempeñan un papel importante a la hora de abordar riesgos complejos y en evolución. A través del desarrollo detallado de casos, el análisis científico y la promoción coordinada, asuntos como este contribuyen a la conciencia pública y a una comprensión más amplia de los riesgos de enfermedades profesionales.

Brayton Purcell LLP ha presentado cientos de casos en nombre de personas afectadas por la exposición a piedras artificiales de sílice cristalina, lo que ayuda a garantizar el acceso al sistema legal para los afectados.

Declaración del socio

"Este reconocimiento refleja la fortaleza y la perseverancia de las personas y las familias que representamos", dijo James Nevin, socio de Brayton Purcell LLP. "Estos casos involucran problemas complejos y desafíos significativos, y es un honor abogar en nombre de clientes cuyas experiencias resaltan importantes problemas de salud pública. Ser nombrado finalista destaca la importancia de continuar este trabajo ".

Acerca de Brayton Purcell LLP

Brayton Purcell LLP es un bufete de abogados con sede en California con décadas de experiencia representando a individuos y familias en litigios complejos relacionados con enfermedades ocupacionales y enfermedades relacionadas con la exposición en todo Estados Unidos. La firma es conocida por su trabajo realizado en el manejo de asuntos relacionados con el asbesto, la sílice cristalina respirable y otras exposiciones tóxicas, con un enfoque continuo en promover el interés público a través de litigios.

Acerca de la justicia pública

Public Justice es un bufete nacional de abogados de interés público que persigue litigios de alto impacto para combatir la injusticia social y económica, proteger el medio ambiente y preservar el acceso al sistema de justicia civil.

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FUENTE Brayton Purcell LLP