BRED Banque Populaire choisit Quantifi pour la gestion des risques de marché

LONDRES, 16 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Quantifi, une plateforme de référence en solutions de gestion de risques, d'analytique et de trading, annonce aujourd'hui que BRED Banque Populaire a choisi la plateforme de gestion des risques de marché de Quantifi dans le cadre d'une initiative stratégique visant à moderniser son infrastructure de gestion des risques.

BRED Banque Populaire, une banque française de détail et d'affaires, avait besoin d'une solution sophistiquée et transparente pour gérer le risque de marché sur plusieurs classes d'actifs, notamment les produits obligataires, les taux d'intérêt, le crédit, les actions, les devises et l'inflation. La banque voulait remplacer son infrastructure existante par une architecture unifiée capable de fournir des calculs et des rapports de risque cohérents en fin de journée, tout en respectant les normes en matière de gouvernance, de transparence des modèles et de contrôle requises dans un environnement bancaire européen réglementé.

La large couverture multi-actifs de Quantifi, son cadre de modélisation explicable et son API Python extensible ont été des facteurs déterminants dans son choix. La plateforme offre une transparence totale sur les méthodologies de gestion des risques, ce qui permet aux équipes chargées de la gestion des risques au sein de la banque d'assurer le suivi des modèles et de faire évoluer leur cadre de référence conformément aux exigences de gouvernance interne et aux attentes réglementaires. L'approche de mise en œuvre structurée de Quantifi et son architecture adaptée au secteur bancaire ont permis de garantir la conformité avec les exigences de la banque en matière d'informatique, d'audit et d'exploitation.

Dans le cadre de ce contrat, Quantifi fournira des calculs et des rapports sur les risques de marché en fin de journée, au moyen d'une solution déployée sur site et entièrement intégrée à l'environnement technologique existant de la banque. Ce programme constitue une refonte majeure des systèmes d'entreprise dans un contexte bancaire réglementé et démontre une nouvelle fois la capacité de Quantifi à respecter les normes de gestion des risques au sein de portefeuilles complexes couvrant plusieurs classes d'actifs.

« Quantifi s'est démarquée par l'étendue de sa couverture des risques de marché et par la robustesse de son architecture », déclare Marc-Olivier Brenaud, responsable des risques chez BRED Banque Populaire. « Nous avions besoin d'une plateforme capable de prendre en charge les risques multi-actifs au sein d'un cadre unique et cohérent, tout en offrant une transparence totale sur les modèles et les méthodologies. Les analyses explicables et la boîte à outils Python flexible de Quantifi offrent à notre équipe une plus grande autonomie et renforcent nos processus de gouvernance et de contrôle. »

« Les banques européennes sont en train de réévaluer leurs infrastructures de gestion des risques existantes », déclare Rohan Douglas, CEO de Quantifi. « Cet engagement met en évidence la capacité de Quantifi à offrir une gestion complète des risques de marché sur l'ensemble des classes d'actifs au sein d'un cadre unique et cohérent, alliant la complexité des modèles, la robustesse de l'architecture et une mise en œuvre rigoureuse. Nous offrons aux établissements une base évolutive qui promeut leur croissance stratégique à long terme et renforce leurs capacités en matière de gestion des risques. »

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