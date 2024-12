Bridge to Life acquiert le système de perfusion VitaSmart™ Hypothermic Oxygenated Machine Perfusion de Medica S.p.A.

La prise de participation renforce la position de Bridge to Life dans le domaine de la préservation des organes et consolide la valeur de l'entreprise

CHICAGO, 18 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Bridge to Life Ltd, leader en matière de solutions de préservation d'organes et de technologie de perfusion, a acquis le système de perfusion VitaSmart™ Hypothermic Oxygenated Machine Perfusion de Medica S.p.A. L'accord comprend également des droits exclusifs sur la marque mondiale et la possibilité d'enregistrer le nom VitaSmart™ dans le monde entier.

Cette acquisition marque une étape importante dans les efforts déployés par Bridge to Life pour faire progresser la médecine de transplantation. Plus de 5 0001 perfusions hépatiques réussies ont été réalisées dans le monde en utilisant la perfusion oxygénée hypothermique (HOPE) en combinaison avec le système VitaSmart™, démontrant ainsi son efficacité dans la préservation des organes.

« Nous sommes ravis de posséder désormais le système de perfusion VitaSmart™ Hypothermic Oxygenated Machine Perfusion System, une technologie éprouvée qui a donné aux cliniciens européens les moyens de mettre en œuvre les protocoles HOPE avec facilité et efficacité », a déclaré Don Webber, PDG et président de Bridge to Life Ltd. « La conception conviviale du système et les exigences minimales en matière de surveillance changent la donne pour la préservation des organes. »

M. Webber a souligné que l'entreprise en était aux dernières étapes de la préparation de sa demande d'autorisation auprès de la FDA pour VitaSmart, avec pour objectif le premier trimestre 2025. « Nous sommes extrêmement impressionnés par les résultats cliniques, notamment la supériorité statistique démontrée entre les groupes d'étude et de contrôle pour le critère principal (dysfonctionnement précoce de l'allogreffe) et la réduction de la durée du séjour à l'hôpital après la transplantation. Cette acquisition nous permet d'élargir l'accès à cette technologie transformatrice pour les centres de transplantation américains, les organisations d'approvisionnement en organes et, surtout, les patients en attente d'un foie viable. La pleine propriété de VitaSmart™ augmente la valeur de notre entreprise et renforce notre capacité à répondre à la demande mondiale. »

Ce mouvement stratégique s'inscrit dans la mission de Bridge to Life, qui consiste à améliorer les résultats des transplantations et à sauver davantage de vies.

À propos de Medica S.p.A.

Medica S.p.A., dont le siège se trouve dans le district biomédical de Mirandola, en Italie, est un groupe biomédical et MedTech italien intégré avec une forte empreinte internationale. L'entreprise s'est engagée à développer des produits de la plus haute innovation technologique pour la purification du sang et de l'eau.

À propos de Bridge to Life Ltd

Bridge to Life Ltd est un leader du marché des solutions de préservation des organes, offrant des produits de premier ordre tels que Belzer UW®, EasiSlush® et le système de perfusion VitaSmart2 Machine Perfusion System. En mettant l'accent sur la qualité des produits, l'innovation et l'accessibilité, l'entreprise travaille en partenariat avec les principaux centres de transplantation et bureaux d'approvisionnement en organes du monde entier.

1 Le nombre de perfusions est basé sur les sets de perfusion hépatique vendus jusqu'au 31 octobre 2024

2 VitaSmart™ est marqué CE et disponible à la vente sur plusieurs marchés en dehors des États-Unis. La vente de VitaSmart™ n'est pas autorisée aux États-Unis.

