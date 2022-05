BridgerPay lance la première plateforme d'opérations de paiement en libre accès au monde après un premier tour de table de 6 M $

L'idée est née des difficultés rencontrées par l'entrepreneur israélien Ran Cohen dans le traitement des paiements au sein de son entreprise précédente : « Nous avions réussi à nous convertir du B2B au B2C et avons ressenti de première main les problèmes liés au traitement des paiements transfrontaliers », a déclaré Ran Cohen ; il s'est ensuite associé à Yaron Hersh, architecte système chevronné et expert dans le domaine des paiements, pour cofonder BridgerPay en 2019. Pendant trois ans, la société a connu une croissance organique : « La croissance organique et autofinancée n'a pas été facile, mais nous avons pu parler avec des milliers de commerçants et comprendre leurs problèmes de paiement. Lors de la création d'une nouvelle fonctionnalité, l'idée maîtresse est de satisfaire les besoins des commerçants, et non une notion ancienne de la manière dont les opérations de paiement devraient être effectuées ; c'est pourquoi nous proposons des solutions qu'aucun de nos concurrents ne peut offrir. »

BridgerPay a récemment clôturé un complément à son tour de table d'amorçage, mené par Nati Harpaz (ancien PDG de catch.com) et SIBF, en levant 6 millions d'USD en capitaux propres et secondaires. « Nous avons utilisé le capital, a déclaré Ran Cohen, pour construire la première plateforme d'opérations de paiement à auto-inscription au monde, faisant de BridgerPay un produit SaaS complet, recruter des talents de classe mondiale et étendre notre stratégie de mise sur le marché ».

Avec BridgerPay, toute entreprise peut mettre en place en quelques secondes une plateforme d'opérations de paiement connectée à son site web grâce à un plug-in prêt à l'emploi (Magento, WooCommerce, WordPress, PrestaShop, BigCommerce, etc.) ou à quelques lignes de code. L'inscription automatique complète l'interface de type Lego de la plateforme et met à la portée de tous une technologie qui était auparavant l'apanage des grandes entreprises. Cela inclut Bridger Retry™ qui permet de récupérer les paiements par carte refusés ; Ran Cohen a souligné : « 800 milliards de dollars de transactions sont refusés chaque année, ce qui entraîne une perte de revenus et une mauvaise expérience client ; ce que nous avons construit dans BridgerPay est ce qu'il faut pour faire passer les paiements au niveau supérieur, en permettant aux commerçants de récupérer jusqu'à 30 % des transactions par carte refusées.

« BridgerPay est accessible à tous, indépendamment du fournisseur, du lieu, de la plateforme, des flux de paiement et de la logique commerciale. BridgerPay est unifié, agnostique, et peut aider toute entreprise à se développer plus rapidement. Nous dévoilerons bientôt de nouvelles façons de payer et des outils alimentés par l'IA qui démocratisent les données sur les paiements, en fournissant des aperçus inédits basés sur des milliards de transactions. »

BridgerPay (dont le siège est à Chypre et qui a des bureaux à Tel-Aviv) enregistre une croissance de +300 % par an et ouvre des bureaux aux États-Unis, aux Émirats arabes unis et en Australie afin de mieux servir des clients internationaux de toutes tailles avec une présence locale.

En parlant de BridgerPay, SIBF a indiqué : Nous constatons une énorme demande pour une plateforme conviviale qui centralise tous les paiements, et nous sommes heureux que BridgerPay soit à l'avant-garde. Leur technologie est révolutionnaire et leur équipe au talent unique crée de la valeur, pas seulement des produits. Nous sommes ravis de soutenir une telle vision et une telle approche qui changent la donne. »

BridgerPay organise un événement numérique le 25 mai pour présenter le présent et l'avenir des paiements et du produit. Réservez une place à l'aide de ce lien .

