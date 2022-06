Bridgetek stellt neue Sensoren und Aktoren vor, um die IoT-Implementierung für Unternehmen zu vereinfachen

Die Sensoren und Aktoren sind so konzipiert, dass sie in einem gemeinsamen Netzwerk, dem Long-Distance Sensor Bus (LDSBus), zusammenarbeiten. Dies vereinfacht die Verkabelung erheblich, da Standardverbindungen verwendet werden und der Strom an die angeschlossenen Geräte verteilt wird. Außerdem wird die Komplexität der Verbindung verschiedener Geräte, Protokolle, Netzwerke und Software beseitigt, so dass sie nahtlos zusammenarbeiten können. Alle Sensordaten und Aktuatorbefehle auf dem LDSBus werden über die proprietären Bridgetek IoTPortal Gateways zum und vom IoTPortal weitergeleitet.