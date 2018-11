Bright Pattern annonce un programme de partenariat novateur appuyé par des technologies et une équipe de premier plan

Le programme de partenariat de Bright Pattern offre une opportunité de revenus immédiate aux revendeurs à valeur ajoutée (VAR) et aux fournisseurs de solutions avec la seule solution omnicanal pour centre d'appels axée sur le cloud du secteur

SAN BRUNO, Californie, 27 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Bright Pattern, le plus grand fournisseur de logiciels pour centres d'appels omnicanal basés sur le cloud, dévoile aujourd'hui son programme de partenariat conçu pour générer de nouvelles opportunités commerciales et accroître les profits des revendeurs à valeur ajoutée (VAR), offrant une marge jusqu'à 50 % plus élevée que d'autres prestataires de centres d'appels.

Ce logiciel d'entreprise de nouvelle génération a été créé par certains des plus grands dirigeants et ingénieurs qui ont aidé à concevoir Genesys pour les grandes entreprises. Et aujourd'hui, ce logiciel est disponible pour les entreprises de toutes tailles à travers une plateforme unique et simple d'utilisation. En offrant une assistance continue et un accès à des ressources et une documentation internes, le programme de partenariat de Bright Pattern aide les partenaires à découvrir de nouvelles opportunités, décrocher de nouveaux contrats, déployer des solutions rentables, et développer l'expertise requise pour exceller dans le secteur de l'expérience client.

« Nous sommes ravis de nous associer avec Bright Pattern pour offrir des solutions de centre d'appels basées sur le cloud de haut rang à des entreprises de toutes tailles », a déclaré Jitender Singh, vice-président principal des ventes et des solutions cloud chez Conduit Global. « Ce partenariat apporte à nos clients une véritable solution de gestion des canaux numériques. »

Avantages du programme de partenariat Bright Pattern :

Marge plus élevée – Développez vos activités et faites rentrer plus d'argent en vous associant avec le fournisseur offrant la marge la plus élevée du secteur à ses partenaires.

– Développez vos activités et faites rentrer plus d'argent en vous associant avec le fournisseur offrant la marge la plus élevée du secteur à ses partenaires. Priorité au cloud – La solution pour centre d'appels Bright Pattern a été construite sur une architecture de microservices unifiée unique et conçue pour aider les entreprises à offrir une expérience client omnicanal harmonieuse.

– La solution pour centre d'appels Bright Pattern a été construite sur une architecture de microservices unifiée unique et conçue pour aider les entreprises à offrir une expérience client omnicanal harmonieuse. Création de valeur rapide – Comme la plateforme Bright Pattern peut être déployée en quelques semaines au lieu de plusieurs mois, les partenaires et les clients gagnent du temps et de l'argent.

– Comme la plateforme Bright Pattern peut être déployée en quelques semaines au lieu de plusieurs mois, les partenaires et les clients gagnent du temps et de l'argent. Véritablement omnicanal – Bright Pattern offre une assistance omnicanal qui permet aux clients de passer d'un canal à l'autre de manière transparente tout en discutant avec le même représentant. Aucun contexte n'est perdu lorsque vous changez de canal, de sorte que le client n'a jamais besoin de se répéter. Les représentants peuvent également travailler dans un environnement véritablement omnicanal en gérant plusieurs types d'interactions à partir d'une même plateforme.

– Bright Pattern offre une assistance omnicanal qui permet aux clients de passer d'un canal à l'autre de manière transparente tout en discutant avec le même représentant. Aucun contexte n'est perdu lorsque vous changez de canal, de sorte que le client n'a jamais besoin de se répéter. Les représentants peuvent également travailler dans un environnement véritablement omnicanal en gérant plusieurs types d'interactions à partir d'une même plateforme. Des partenaires privilégiés – Comme les partenaires sont le canal principal de Bright Pattern, nous offrons une assistance continue et une absence totale de conflits entre canaux.

« Bright Pattern donne à Waterfield Technologies la capacité de fournir une expérience cohérente et harmonieuse à travers tous les canaux ainsi qu'une visibilité en temps réel sur la performance des canaux », a déclaré Howard Leary, vice-président du conseil en solutions chez Waterfield Technologies. « Nous sommes heureux de faire équipe avec Bright Pattern pour offrir une option rentable aux clients qui souhaitent migrer ou mettre en œuvre un centre d'appels axé sur le cloud. »"

« Le programme de partenariat Bright Pattern est idéal pour les partenaires qui servent des clients de PME et de grandes entreprises en mettant l'accent sur la transformation numérique et le support omnicanal », a déclaré Brian Hays, vice-président principal des ventes internationales chez Bright Pattern. « Les partenaires de Bright Pattern bénéficient de mesures incitatives visant à élargir leur portefeuille, accroître leurs marges et développer leur activité. Ces mesures incitatives incluent des offres promotionnelles communes, des webinaires et la participation à des salons professionnels, ainsi qu'un accès à notre bibliothèque de contenu de marque pouvant servir à des activités de génération de demande. »

Rendez-vous sur la page du programme de partenariat Bright Pattern pour obtenir plus d'informations ou pour vous inscrire et devenir un partenaire dès aujourd'hui !

À propos de Bright Pattern

Bright Pattern offre les solutions de centre d'appels les plus simples et les plus puissantes pour les PME et les entreprises de grande envergure. Afin de rendre le service client plus agréable, plus simple et plus rapide que jamais, Bright Pattern offre la seule plateforme cloud véritablement omnicanal pouvant être déployée rapidement et de manière agile par les utilisateurs d'entreprise. Bright Pattern permet aux entreprises d'offrir une expérience client simple, personnelle et harmonieuse à travers différents canaux traditionnels tels que le téléphone, les SMS, la discussion en ligne, la messagerie électronique, la vidéo, les plateformes de messagerie et les agents conversationnels. La société a été créée par une équipe de vétérans de l'industrie qui ont inventé les plus grandes solutions sur site et offrent aujourd'hui une architecture d'avenir employant une approche sophistiquée axée sur le cloud. La solution de centre d'appels basée sur le cloud de Bright Pattern est utilisée à travers le monde dans plus de 26 pays et en 12 langues.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/634980/Bright_Pattern___Logo.jpg

Related Links

http://www.brightpattern.com



SOURCE Bright Pattern