BRImo: De superapp voor mobiel bankieren stimuleert duurzame groei van Bank Rakyat Indonesia

JAKARTA, Indonesië, 15 januari 2024 /PRNewswire/ -- BRImo van PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk. (IDX: BBRI) is een alles-in-één superapp voor mobiel bankieren die is ontwikkeld om financiële inclusiviteit en digitale geletterdheid te stimuleren en de klantervaring te verbeteren met het oog op digitale transformatie en duurzame groei.

"In het competitieve landschap van mobiel bankieren in Indonesië heeft BRImo aanzienlijk bijgedragen aan de vooruitgang van de sector. In minder dan vier jaar tijd is het aantal BRImo-gebruikers gestegen van 2,9 miljoen in 2019 naar 30,4 miljoen", aldus Sunarso, president-directeur van BRI.

BRImo belichaamt inclusiviteit met de slogan 'All in BRImo' en scoort indrukwekkende waarderingen (4,7 in App Store, 4,5 in Google Play Store). In het derde kwartaal van 2023 registreerde BRImo een transactiewaarde van 2.984 biljoen IDR. Dat stimuleerde de activiteiten van BRI met een op vergoedingen gebaseerd inkomen van 1,8 biljoen IDR, dat klaar is voor verdere groei.

Wat BRImo te bieden heeft: in slechts zeven minuten een digitale rekening openen in binnen- en buitenland in 11 landen, financiële inclusie met een kaartloos ecosysteem (inclusief QR-code-gebaseerde betalingen), een one-stop oplossing voor alle behoeften van klanten zoals financiële superstore, digitaal lenen, beleggen en dochterondernemingen integreren. Voorts faciliteert het klanten om direct via BRImo klacht in te dienen.

BRImo faciliteert ook het openen van spaarrekeningen in vreemde valuta met multi-currency opties. Naast een verbetering van de levensstijl van zijn klanten biedt BRImo investeringsopties zoals termijndeposito's, klantenfondsrekeningen en pensioenfondsen.

BRImo stimuleert de CASA (Current Account Saving Account) door frequente transacties aan te moedigen, klanten te motiveren om hun saldo op peil te houden en van BRI hun primaire rekening te maken voor dagelijkse transacties. Door gebruik te maken van Big Data Analytics probeert BRImo de waardeketens van klanten te optimaliseren met het oog op duurzame groei.

Om de kloof tussen technologie en vertrouwen te overbruggen, schakelde BRI duizenden van haar werknemers in als digitale adviseurs - vriendelijke experts die niet alleen veilige en gemakkelijke BRImo-transacties begeleiden, maar ook de financiële en digitale kennis in heel Indonesië vergroten. BRI geeft ook prioriteit aan vertrouwelijkheid van gegevens met robuuste beveiligingsmaatregelen zoals PIN's, OTP's en CVV's, waardoor een veilige ervaring met mobiel bankieren verzekerd is.

"BRImo streeft naar duurzame groei door digitale uitmuntendheid om nieuwe klantsegmenten te bereiken en gepersonaliseerde relaties te bevorderen. Door de nadruk te leggen op innovatie is BRImo gepositioneerd om succes te boeken in het steeds veranderende financiële landschap," aldus Sunarso.

Meer informatie over BRI en BRImo is terug te vinden op www.bri.co.id

