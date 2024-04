BRImo van Bank Rakyat Indonesia bereikt 30 miljoen gebruikers en brengt financiële inclusie dichterbij

Met een bloeiend gebruikersbestand breidt de app de klantgerichte digitale bankdiensten uit en zorgt voor een revolutie in het Indonesische banklandschap.

JAKARTA, Indonesië, 2 april 2024 /PRNewswire/ -- PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk. (IDX: BBRI) onthult het grote succes van BRImo, haar vlaggenschip-app voor mobiele bankdiensten die altijd en overal toegankelijk zijn. BRImo werd gelanceerd in 2019 en heeft sindsdien zijn database al zien groeien van 2,9 miljoen naar 31,6 miljoen gebruikers. In december bereikte het een transactiewaarde van IDR 4,158 biljoen. Dit aantal overtrof het bereik van talloze andere oplossingen voor mobiel bankieren van vergelijkbare bedrijven.

Het enorme aantal gebruikers van BRImo laat zien dat BRI zich inzet voor het bevorderen van financiële geletterdheid en inclusie. BRImo helpt BRI bij het transformeren van het Indonesische banklandschap naar een meer inclusieve, toegankelijke, gebruikersgerichte en mobiel-georiënteerde omgeving.

BRImo biedt gebruikers diverse functies in de app, waaronder het naadloos openen van een digitale rekening in 11 valuta's en toegang tot 5 jaar transactiegeschiedenis. Daarnaast kunnen gebruikers profiteren van spaaropties in meerdere valuta's, internationaal overschrijvingsbeheer, forexconversiediensten en grensoverschrijdende betalingen op basis van QR-codes. De cashloze transacties en financiële monitoring van de app helpen micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MSME's) te groeien door financieel beheer te vergemakkelijken. De sterke aanwezigheid van BRI wordt benut om de bankdiensten voor winkeliers in stedelijke gebieden uit te breiden.

BRImo streeft naar maximale betrouwbaarheid en is uitgerust met geavanceerde technologie die een slagingspercentage van 99,8% van de transacties garandeert. De app biedt ook geavanceerde gegevensbeveiliging met verschillende wereldwijde certificeringen en gelaagde maatregelen, waaronder gezichtsherkenning, vingerafdruk, pincodes, eenmalige wachtwoorden en toegangscodes.

Als een van de grootste financiële instellingen in Indonesië streeft BRI er voortdurend naar om economische en sociale waarde te creëren en het behoud van het milieu te bevorderen. De mobiele diensten van BRImo ondersteunen de inspanningen van de bank om papierloze transacties te stimuleren en de CO2-uitstoot van het klantentransport te helpen verminderen. BRImo heeft gebruikers in staat gesteld hun ecologische voetafdruk te verlagen met 597.105 kg CO2e in 2023, terwijl financiële inclusie werd bevorderd door de toegang tot bankdiensten uit te breiden.

"De focus op uitmuntendheid voor de klant is de kern van de reis van BRImo. De indrukwekkende groei van BRImo weerspiegelt het vermogen om in te spelen op de behoeften van de klant. We streven naar verschillende innovaties, zoals bankprocessen makkelijker maken en de positie van klanten te versterken dankzij de uitstekende functies van BRImo," concludeerde Sunarso, President Director van BRI.

Ga voor meer informatie over BRI en BRImo naar www.bri.co.id

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2377200/Bank_Rakyat_Indonesia.jpg