Brindes corporativos são opção para conscientização Câncer de Mama

SÃO PAULO, 15 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Imagine o seguinte cenário: um homem misterioso está perseguindo uma mulher pelas ruas de um bairro qualquer. Ela está distraída, conversando no celular sem ter ideia do que está acontecendo atrás de si.

Mas é possível observar os passos do homem se aproximando rapidamente, pronto para atacar. Ele já roubou a carteira de outra mulher algumas quadras para trás. A próxima vítima está em perigo. Qual seria sua reação ao presenciar esta cena?

É possível virar as costas e ir embora fingindo que nada do que viu diz respeito a você ou tentar alertá-la de alguma forma. Talvez sua decisão seja chamar a polícia. O fato é: exige uma ação por parte do espectador, certo?

Uma decisão similar precisa ser tomada por pequenas, médias e grandes empresas. O câncer de mama é comparado a esse inimigo, que persegue e ceifa a vida de milhares de mulheres todos os anos.

Mas as chances de cura em pacientes que descobrem a doença no estágio inicial são altas – acima de 90%.

Pensando nisso, campanhas de conscientização como o Outubro Rosa, visam especificamente ajudar às mulheres a se prevenirem contra o câncer de mama.

Será que vale a pena alertá-las sobre a importância da prevenção? Se a resposta é sim, como fazer isso? Descubra a seguir.

Brindes corporativos para Outubro Rosa

O Outubro Rosa foi uma iniciativa da fundação Susan G. Komen for the Cure, que distribuiu laços rosas entre os participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York, em 1990.

Distribuir brindes personalizados com essa temática é um incentivo para que as mulheres se cuidem e se protejam precocemente contra esse inimigo mortal - o câncer de mama.

Uma das maneiras de diagnosticar precocemente a doença é através do autoexame, do ultrassom das mamas e da mamografia.

Esses exames devem ser feitos periodicamente, para haver uma ação rápida caso o diagnóstico seja positivo para tumores malignos.

As corporações podem ajudar fazendo sua parte nas campanhas de conscientização, em especial as relacionadas com o Outubro Rosa. Através de brindes personalizados, por exemplo, é possível passar mensagens poderosas de prevenção, alertando mulheres do mundo todo sobre a importância do diagnóstico precoce.

Quais brindes podem ser distribuídos durante a campanha?

Confira algumas dicas:

Guarda-chuva cor-de-rosa

Bolsa térmica

Squeezes

Lixas de unha

Espelhos de bolsa

Canecas personalizadas

Copos térmicos

Kit de pincel

pincel Máscara de dormir

Kit manicure

E assim por diante.

É importante lembrar que a personalização se faz necessária para que o presente seja ligado ao tema proposto para o mês. Para isso, ele deve ter em sua estilização o famoso laço rosa característico da campanha, bem como frases de incentivo e outros elementos que deixem claro o motivo da distribuição do brinde.

Distribuir essas lembranças entre clientes, funcionárias, colaboradoras, pacientes e mulheres que fazem parte do ambiente corporativo é uma boa forma de valorizar e reconhecer a importância da vida delas para a empresa, consultório, escritório ou corporação.

Onde encontrar brindes de conscientização do câncer de mama

A Ninja Brindes é especialista em presentes corporativos para conscientização do câncer de mama. Aqui você pode personalizá-los com a temática ideal para suas campanhas, em especial o Outubro Rosa.

Nosso site está repleto de opções de brindes femininos que vão chamar a atenção de diferentes perfis de públicos.

Os brindes corporativos com temática de conscientização contra o câncer de mama são muito mais do que produtos cor-de-rosa com laços bonitos. Eles transmitem uma mensagem vigorosa de autocuidado e prevenção que pode salvar vidas.

Adquira agora mesmo os brindes de Outubro Rosa e faça a sua parte levantando essa importante bandeira de conscientização!

