Brindes inteligentes que podem transformar Stress em Criatividade por Ninja Brindes

SÃO PAULO, 10 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Transformar estresse em criatividade não é tarefa fácil. Segundo estatísticas divulgadas pelo IPCS (Instituto de Psicologia e Controle do Stress), 52,28% dos brasileiros já tiveram ou tem o diagnóstico de stress.

Canalizar as emoções negativas para o lugar certo faz bem para a saúde e traz impacto positivo em diferentes âmbitos da vida. A Ninja Brindes disponibilizou em seu catálogo virtual alguns produtos que visam transformar estresse em gatilhos criativos, ao invés de doenças psicológicas e físicas.

Confira alguns deles.

Brindes que ativam gatilhos criativos

O estresse em doses homeopáticas não é um vilão, mas um aliado aos projetos criativos. Isso acontece porque essas injeções de adrenalina que o estresse produz no corpo podem ser o combustível para que o cérebro busque as melhores soluções para variados problemas.

Tendo isso em mente, é importante utilizar ferramentas inteligentes para trazer à tona a criatividade, mesmo em uma atmosfera de pressão e estresse. Observe algumas sugestões:

As bolinhas antiestresse exercem um papel fundamental para a redução de estafa. Elas estimulam a circulação sanguínea, aliviam o estresse, são aliadas para melhorar a coordenação motora, usadas até mesmo para tratamento de fisioterapia.

Existem aplicativos que utilizam métodos importantes para realização de tarefas diárias. Um deles é o método Pomodoro. Ele consiste em definir o tempo para cada tarefa, dando uma pausa entre elas a cada 25 minutos. Nessas pausas, as bolinhas podem estimular o cérebro, enquanto induzem ao relaxamento.

Alimentar a mente com estímulos criativos é uma das formas de ensinar o cérebro a lidar com o estresse. Um bom fone de ouvidos, com uma lista de músicas pré-definida com frases de inspiração e motivacionais também é importante.

Existem sons terapêuticos que liberam ruídos e vibrações sonoras que ajudam a aumentar o foco e limpar a mente. Essas frequências específicas desencadeiam processos no cérebro capazes de aumentar a criatividade e ajudar na concentração.

Jogos de lápis de cor

Na mesa de escritório ou em casa, é importante ter sempre por perto um porta canetas repleto de lápis de cor, para desenhar e pintar à vontade, sem regras.

Através de atividades tais como: pintura, tocar instrumentos musicais, meditação, escrita e leitura, a mente recebe estímulos importantes para lidar com problemas do cotidiano e isso favorece a criatividade.

Aromatizador de ambiente elétrico

Algumas pessoas espalham aromatizadores de ambiente com essências específicas que estimulam a criatividade e ajudam a relaxar a mente mediante o estresse. As essências rompem bloqueios psíquicos e abrem a mente para gatilhos criativos.

A Aromaterapia, técnica que utiliza os aromatizadores elétricos como principal ferramenta, indica óleos essenciais específicos para o estímulo da criatividade. Entre eles: Eucalipto, Hortelã-pimenta, Limão siciliano, Cedro, Sálvia, Tea tree, Cipreste, Alecrim, Pinho e Lemongrass.

Além de brindes específicos, como os mencionados acima, os conjuntos de produtos aliados dos exercícios físicos exercem uma boa influência no cérebro. Cuidar do corpo durante os intervalos entre uma atividade e outra é necessário para a fluidez da criatividade, mesmo em um cenário estressante.

Deixar por perto uma mochila saco com os principais itens de estímulo para a mente criativa durante essas atividades é de grande ajuda. Dentre eles:

Exercícios físicos podem dar um "chega pra lá" no estresse prejudicial e trazer para a superfície a criatividade. Cuidar da saúde mental canalizando todo o estresse em criatividade é uma forma de evitar doenças específicas relacionadas com emoções negativas.

Procure a Ninja Brindes e ofereça brindes personalizados que podem transformar estresse em criatividade.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1980029/1.jpg

FONTE Ninja Brindes

SOURCE Ninja Brindes