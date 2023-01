Briocean agrandit son siège social pour mieux servir la croissance mondiale

SHENZHEN, Chine, 24 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Briocean Technology , le plus important distributeur indépendant de composants électroniques, annonce l'agrandissement de son siège social de Shenzhen. Les locaux de Briocean, qui s'étendent désormais sur une superficie de plus de 2 100 mètres carrés, sont situés à Huaqiangbei, le plus grand marché de grossistes en électronique au monde.

En 2022, les effectifs de Briocean ont augmenté de 70 % et les ventes de 300 %. En raison de sa croissance rapide en 2022, Briocean a reconnu avoir besoin d'un siège social plus grand. Cela s'explique également par sa présence mondiale croissante, sur les principaux marchés du monde entier.

« Briocean soutient le cœur de notre métier, nos clients, nos fournisseurs et nos employés en défendant les valeurs de ténacité, d'humilité, de constance et de gratitude. » Selon Mme Sharon Ho, PDG de Briocean, l'amélioration des locaux illustre l'engagement de l'entreprise à fournir les meilleures solutions d'approvisionnement en composants électroniques.

L'un des aspects uniques du nouveau siège est l'intégration d'un élégant jardin oriental dont la conception répond aux critères ESG, et inspiré des huit vues de Yanjing et des jardins classiques de Suzhou.

Outre son esthétique orientale, la zone est conçue pour encourager de profonds liens et interactions. Cela est parfaitement illustré dans le Pavillon de la vertu qui met à disposition des clients un magnifique jardin chinois immersif où ils peuvent s'asseoir et tenir des réunions importantes. Avec l'assouplissement des restrictions de voyage en Chine, Briocean s'attend à recevoir plus de clients étrangers.

Briocean est déterminé à offrir des services de gestion de la chaîne d'approvisionnement et des services d'approvisionnement mondial dans n'importe quel climat commercial. L'élargissement de notre effectif nous permettra d'offrir un soutien mieux localisé et un meilleur soutien à nos activités mondiales.

Pourquoi Briocean ?

Engagement en matière d'assurance qualité : Briocean a établi deux centres de contrôle qualité à Hong Kong et à Shenzhen afin de garantir la qualité de tous les composants sous-traités en réalisant des vérifications externes, des inspections de produits et des tests fonctionnels. Ces procédures de test sont conformes au système de gestion de la qualité ISO9001 internationalement reconnu.

Briocean a établi deux centres de contrôle qualité à et à afin de garantir la qualité de tous les composants sous-traités en réalisant des vérifications externes, des inspections de produits et des tests fonctionnels. Ces procédures de test sont conformes au système de gestion de la qualité ISO9001 internationalement reconnu. Un réseau mondial de fournisseurs : Plus de 4 000 fournisseurs sont soutenus par une équipe de 150 spécialistes en approvisionnement chevronnés.

: Plus de 4 000 fournisseurs sont soutenus par une équipe de 150 spécialistes en approvisionnement chevronnés. Atténuation des risques opérationnels : Des expertises et des ressources locales sont mises à disposition pour intercepter les fournisseurs et les transactions commerciales à risque.

: Des expertises et des ressources locales sont mises à disposition pour intercepter les fournisseurs et les transactions commerciales à risque. Un plan de paiement flexible : Des plans de prolongation des délais de paiement en dollars américains et en yuans sont à votre disposition pour vous aider à lancer vos projets dès l'approbation.

À propos de Briocean

Briocean a été créé en 2008 et possède plus d'une décennie d'expérience sur le marché mondial de l'électronique. Briocean est l'un des principaux distributeurs d'électronique au monde, grâce à un bilan impressionnant et à une riche expérience. Il s'engage à fournir des solutions globales d'approvisionnement et de chaîne d'approvisionnement aux clients fabricants d'électronique dans divers secteurs, et à maintenir une chaîne d'approvisionnement dynamique. Avec plus de 4 000 fournisseurs mondiaux comme partenaires, un système de gestion des fournisseurs rigoureux et des processus de qualité stricts, Briocean est le distributeur de prédilection pour les composants électroniques de haute qualité.

Briocean propose des services d'approvisionnement en cas de pénurie, d'équipement en petites quantités, de gestion des stocks excédentaires et de réduction des coûts.

Pour toute question : [email protected]

