Bristol Myers Squibb amplia seu compromisso de longa data com a pesquisa do câncer por meio de seu passeio ciclístico Continent 2 Continent 4 Cancer

Evento épico de ciclismo arrecadará fundos para organizações latino-americanas contra o câncer que são membros da União Internacional para Controle do Câncer. Neste ano, a instituição beneficiada pela iniciativa da Bristol Myers Squibb no Brasil será o A.C.Camargo Cancer Center

SÃO PAULO, 2 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a Bristol Myers Squibb inicia o Continent 2 Continent 4 Cancer (C2C4C), um evento de ciclismo de 12 dias na América Latina para pesquisas sobre o câncer. O evento deste ano marca uma década de C2C4C e do passeio para pacientes com câncer, além de celebrar o compromisso da empresa de fazer mais pelas pessoas afetadas pela doença em todo o mundo.

Há dez anos, o passeio inaugural do C2C4C foi realizado nos Estados Unidos (Coast 2 Coast 4 Cancer) – ciclistas na Europa (Country 2 Country 4 Cancer) juntaram-se ao esforço em 2016, no Japão (Continent 2 Continent 4 Cancer) em 2021 e na América Latina América em 2022. O C2C4C tornou-se uma tradição na Bristol Myers Squibb, com mais de US$ 14 milhões doados globalmente para pesquisa do câncer.

Para os mais de 55 funcionários que pedalam pela América Latina este ano, a motivação para participar e avançar na pesquisa do câncer é pessoal. Alguns estão pedalando em homenagem àqueles que perderam a vida devido ao câncer ou estão atualmente lutando contra a doença. Outros já experimentaram um diagnóstico de câncer.

"Pessoalmente, perdi um amigo para o câncer. E atualmente é difícil imaginar alguém que não tenha sido afetado direta ou indiretamente pela doença e esse é um motivo fundamental que me mobiliza a participar do C2C4C. Meus colegas da Bristol Myers Squibb e eu iremos arrecadar doações para pesquisas sobre o câncer tendo como prioridade os pacientes", comenta Aldemir Cruz, Diretor da Unidade de Negócios e Capitão do Time Brasil C2C4C23.

"Continente 2 Continente 4 Cancer representa verdadeiramente o foco da Bristol Myers Squibb em quão crítico é evoluir a forma como o câncer é tratado e a experiência dos pacientes e cuidadores", disse Emma Charles, Vice-presidente Sênior da Intercontinental. O passeio C2C4C cruzará a América Latina, representando uma experiência de mudança de vida para aqueles que participarem e para aqueles que testemunharem a intensa preparação física, o comprometimento inspirador e a jornada emocional dos ciclistas. Esperamos deixar nossas organizações parceiras e funcionários orgulhosos".

De 2 a 13 de dezembro, os funcionários da Bristol Myers Squibb percorrerão um total de quase 1.500 quilômetros entre Pucón, Chile e Puerto Varas, Chile. O objetivo é arrecadar fundos para organizações latino-americanas que são membros da União Internacional para o Controle do Câncer (UICC). A Bristol Myers Squibb doará até US$ 50.000 à UICC para apoiar os esforços de arrecadação de fundos dos ciclistas. Desde 2022, mais de US$ 125.000 foram doados a organizações de caridade na América Latina por meio do passeio Continent 2 Continent 4 Cancer.

Neste ano, a instituição beneficiada pela iniciativa da Bristol Myers Squibb no Brasil será o A.C.Camargo Cancer Center, um centro integrado de diagnóstico, tratamento, ensino e pesquisa do câncer, referência internacional e modelo sustentável de atuação social, com 70 anos de história dedicados à oncologia.

"Após o sucesso do primeiro ano, estamos muito felizes em renovarmos a parceria com a Bristol Myers Squibb para a segunda edição do evento de arrecadação de fundos C2C4C na América Latina", disse o Dr. Cary Adams, CEO da UICC. "O compromisso da Bristol Myers Squibb com a expansão deste evento para outras regiões do mundo a fim de arrecadar mais dinheiro para a pesquisa do câncer é inspirador. Desejamos tudo de bom aos ciclistas deste ano que têm a oportunidade de apoiar os membros da UICC nessa região".

Na América Latina, o passeio será mais diversificado e inclusivo do que nunca, com funcionários de sete países participantes: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Estados Unidos. Funcionários do Brasil participarão do passeio pela primeira vez. Juntos, seus quilômetros trarão mais lembranças para pacientes com câncer e seus entes queridos.

Para apoiar os participantes enquanto eles arrecadam dinheiro para organizações locais contra o câncer na América Latina, visite https://fundrazr.com/BRASIL-2023?ref=ab_6CbL45_ab_3dmwYWaZ0D63dmwYWaZ0D6 ou siga o passeio no LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram usando #C2C4C23.

Sobre o C2C4C

Por 10 anos, a força de trabalho global da Bristol Myers Squibb tem se unido para demonstrar seu compromisso de longa data com a pesquisa sobre o câncer, por meio de passeios ciclísticos de país a país, costa a costa e continente a continente: Country 2 Country 4 Cancer (Europa), Coast 2 Coast 4 Cancer (Estados Unidos) e Continent 2 Continent 4 Cancer (Japão e América Latina), conhecidos coletivamente como C2C4C. A tradição teve início em 2014, quando um grupo de funcionários da área de oncologia nos Estados Unidos (EUA) sentiu que devia fazer mais pelas pessoas afetadas pelo câncer. A iniciativa se expandiu para a Europa em 2016, Japão em 2021 e América Latina em 2022.

O compromisso da empresa está profundamente enraizado em sua cultura centrada no paciente e vai além das responsabilidades do trabalho cotidiano. Nos EUA, na Europa, no Japão e na América Latina, o desafio inclui centenas de funcionários, representando mais de 30 nações, que oferecem seu tempo para treinar, arrecadar fundos e participar desses épicos passeios ciclísticos, onde as milhas percorridas compõem mais memórias para pacientes de câncer e seus entes queridos. Por uma década, a motivação de nossos funcionários para participar e promover pesquisas sobre o câncer tem sido pessoal. Alguns pedalam em homenagem àqueles que perderam a vida por causa do câncer ou estão atualmente lutando contra a doença. Todos pedalam pelos pacientes. Desde que teve início, mais de US$ 14 milhões foram doados para o avanço da pesquisa sobre o câncer em todo o mundo.

Sobre a Bristol Myers Squibb

A Bristol Myers Squibb é uma biofarmacêutica global que tem como missão descobrir, desenvolver e disponibilizar medicamentos inovadores que que ajudam os pacientes a superar doenças graves. Para mais informações sobre a Bristol Myers Squibb, visite BMS.com/br ou siga-nos no LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook e Instagram.

Sobre a União Internacional para Controle do Câncer (UICC)

A União Internacional para Controle do Câncer (UICC) é a maior e mais antiga organização do mundo dedicada a reduzir o fardo do câncer. Fundada em Genebra, em 1933, UICC tem mais de 1.200 organizações-membros em 172 países. Possui status consultivo junto ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC) e mantém relações oficiais com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). UICC tem mais de 60 parceiros, entre os quais associações, empresas e fundações comprometidas com a redução do fardo do câncer. UICC é membro fundador da NCD Alliance (Aliança DNT), do McCabe Center for Law & Cancer (Centro McCabe para Legislação e Câncer) e da International Cancer Control Partnership (ICCP - Parceria Internacional de Controle do Câncer) e estabeleceu a City Cancer Challenge Foundation (Fundação de Desafio ao Câncer da Cidade), em janeiro de 2019.

A missão da UICC é unir e apoiar a comunidade oncológica em seus esforços para reduzir o fardo global do câncer, promover maior equidade e garantir que o controle do câncer continue sendo uma prioridade na agenda global de saúde e desenvolvimento. Ela procura alcançar esses objetivos ao reunir líderes globais por meio de eventos e iniciativas inovadoras e de longo alcance para o controle do câncer, e ao desenvolver capacidades para atender às necessidades regionais e planejar campanhas de conscientização.

Sobre o A.C.Camargo Cancer Center

Inaugurado em 1953, o A.C.Camargo Cancer Center tem uma trajetória grandiosa no combate ao câncer, por ser um centro integrado de diagnóstico, tratamento, ensino e pesquisa do câncer, referência internacional e modelo sustentável de atuação social.

Os pacientes recebem assistência integrada e humanizada, desde o diagnóstico até a reabilitação. Na área da pesquisa, atua para ampliar o conhecimento e gerar descobertas que representem avanços no tratamento, diagnóstico e prevenção da doença. Na área de Ensino é a principal instituição formadora em oncologia do país. Ao todo, são mais de 5 mil profissionais engajados com o propósito de combater o câncer paciente a paciente.

