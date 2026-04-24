British Airways lance des tarifs spéciaux pour célébrer 90 ans de vols entre le Nigeria et le Royaume-Uni

British Airways célèbre 90 ans de liaison entre le Nigéria et Londres, et neuf décennies de liaison entre les deux pays.

Pour commémorer cette étape, les clients peuvent bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 10 % sur certains tarifs, avec des économies allant jusqu'à 120 USD en World Traveller (vols long-courriers en classe économique).

L'année dernière, la compagnie aérienne a proposé plus de 350 000 sièges entre les deux régions. Les recherches sur ba.com ont augmenté de plus de 12,6 % ce mois-ci.

La compagnie aérienne exploite des services quotidiens au départ de Lagos avec son avion B787 et au départ d'Abuja avec son avion B777.

LAGOS, Nigeria, 24 avril 2026 /PRNewswire/ -- British Airways est fière d'entamer les célébrations marquant le 90e anniversaire de son premier vol entre le Nigeria et le Royaume-Uni, une étape historique qui reflète neuf décennies de connexion entre les communautés, de soutien au commerce et d'approfondissement des liens culturels entre les deux régions.

Pour marquer l'occasion, British Airways a lancé aujourd'hui une vente flash pour les clients voyageant entre le Nigeria et Londres Heathrow. Les tarifs spéciaux comprennent jusqu'à 10 % de réduction sur les tarifs World Traveller (long-courrier en classe économique), avec des prix à partir de 990 USD au départ d'Abuja et de 1090 USD au départ de Lagos. Ainsi que des tarifs Club World (classe affaires) à partir de 3490 USD au départ d'Abuja et de 3690 USD au départ de Lagos, tous à destination de Londres Heathrow*.

Colm Lacy, directeur commercial de British Airways, a déclaré : « Depuis 90 ans, nous avons le privilège de relier le Nigeria et le Royaume-Uni, une route riche en histoire et en importance culturelle.

Si beaucoup de choses ont changé depuis notre vol inaugural en 1936, notre engagement envers la région reste plus fort que jamais, car il s'agit de l'une de nos liaisons les plus anciennes. Nous espérons que nos clients nigérians profiteront de ces tarifs spéciaux et nous nous réjouissons de les accueillir à bord ».

British Airways assure actuellement des vols quotidiens entre Lagos et Abuja et Londres Heathrow, offrant aux voyageurs nigérians un accès sans rupture au Royaume-Uni et à des destinations plus lointaines, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Lagos est desservie par la flotte de Boeing 787 de la compagnie, tandis qu'Abuja est desservie par ses Boeing 777, donnant aux clients l'accès à quatre cabines, dont la cabine First, la plus haut de gamme de la compagnie, et sa toute dernière classe affaires, Club Suite.

L'année dernière, British Airways a transporté plus de 320 000 sièges entre le Nigeria et le Royaume-Uni. La compagnie aérienne continue d'enregistrer une forte demande entre les deux régions, les recherches sur ba.com pour les vols entre le Nigéria (Abuja et Lagos) et Londres ayant augmenté de plus de 12,6 % ce mois-ci.

Pour marquer cet anniversaire, British Airways a réuni ses partenaires et collègues de longue date à l'occasion d'un événement festif. Au cœur de l'événement, un défilé de mode retraçait l'évolution des uniformes de British Airways au cours des 90 dernières années, reflétant ainsi le riche héritage de la compagnie aérienne. Pour l'avenir, la compagnie aérienne a également présenté sa transformation de 7 milliards de livres sterling, soulignant son investissement continu dans tous les domaines de l'entreprise, y compris les opérations et l'expérience client.

*Ces tarifs spéciaux de la compagnie aérienne sont disponibles à la réservation du 22 avril au 6 mai, pour des voyages du 22 septembre au 30 novembre 2026 du Nigeria à Londres, et du 23 septembre au 1er décembre 2026 de Londres au Nigeria. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.ba.com.

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