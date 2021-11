British Airways lance un programme de développement pour les dirigeants avec le spécialiste des forces Cappfinity

LONDRES, 16 novembre 2021 /PRNewswire/ -- British Airways, compagnie aérienne internationale, collabore avec Cappfinity, société de technologie des RH, dans le cadre d'un programme de développement du leadership transformateur destiné à plus de 400 de ses dirigeants.

Le programme de développement du leadership d'Altitude, qui s'étendra sur quatre ans et sera mis en œuvre par le département des talents de Cappfinity, fait partie d'une initiative à long terme visant à transformer la compagnie aérienne et à rajeunir l'entreprise après l'impact dévastateur de la pandémie sur le secteur de l'aviation.

Les participants feront l'expérience d'une évaluation numérique immersive, suivie d'un entretien et d'un compte rendu dirigés par des experts. Chaque leader recevra également un rapport de retour d'information détaillé qui donnera un aperçu de son style de leadership et de la manière dont il démontre les comportements de leadership de British Airways.

Les dirigeants auront la possibilité de participer à une masterclass sur la façon de coacher leurs équipes, ainsi que de suivre un parcours de développement sur mesure comprenant un coaching exécutif, des ateliers interactifs, un apprentissage par l'action, un contenu numérique innovant et un feedback 360..

Tanya Mohamoodally, responsable de la stratégie du personnel et du développement de l'organisation chez British Airways, a évoqué les objectifs du programme,

« Notre objectif est de créer un programme de développement de classe mondiale qui équipe les dirigeants actuels et futurs avec les compétences dont ils ont besoin pour diriger l'entreprise dans la prochaine phase de notre voyage. Le secteur a été confronté à des perturbations sans précédent ces derniers mois et, aujourd'hui plus que jamais, nous pensons qu'il est important d'investir dans le soutien de nos leaders et le renforcement des filières de talents. »

Celine Floyd, Directrice de la pratique des talents, Évaluation du leadership chez Cappfinity a commenté le programme,

« Nous sommes ravis de travailler avec British Airways, qui s'est fixé pour objectif de libérer le potentiel de leadership et de développer les forces clés qui aideront les dirigeants à relever les défis à venir et à assurer la croissance future de leur entreprise. La flexibilité de notre solution Altitude basée sur les forces signifie que nous sommes en mesure de fournir une approche évolutive et axée sur les données pour soutenir un large éventail de processus critiques, notamment la planification de la succession, la mobilité interne et la cartographie des talents. Nous sommes impatients de voir ce que notre collaboration peut accomplir au cours des quatre prochaines années. »

À propos de Cappfinity

Cappfinity est le leader mondial de l'évaluation basée sur les forces, fournissant des solutions de recrutement et de développement primées à des entreprises tournées vers l'avenir. Nos équipes au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Irlande et en Australie sont fières de travailler avec plus de 200 organisations et des millions d'individus au service de notre objectif commun : renforcer le monde.

