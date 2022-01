Brivo benoemt Ingo Meijer om aan de Europese expansie van de onderneming leiding te geven

Meijer gaat Brivo's regionale leiderschap in slimme bouwtechnologieën stimuleren

BETHESDA, Maryland, 20 januari 2022 /PRNewswire/ -- Brivo, de wereldwijde marktleider op het gebied van cloud-gebaseerde toegangscontrole en slimme bouwtechnologieën, die onlangs nog een duurzame fusieovereenkomst met Crown PropTech Acquisitions (NYSE: CPTK) sloot, verkondigde vandaag de benoeming van Ingo Meijer als regionaal directeur Europa, om de Europese expansie van Brivo vooruit te helpen. Ingo heeft meer dan 20 jaar ervaring in de beveiligingssector en zal de inspanningen in de hele regio leiden om de groei van de Europese klanten te versnellen en de wereldwijde omzet te verhogen.

"We zijn verheugd om Ingo als leider van ons Brivo-team in Europa aan boord te hebben op een moment dat we ons marktaandeel en investeringen in de regio snel uitbreiden", aldus Steve Van Till, oprichter en CEO van Brivo. "Internationale groei vormt een topprioriteit voor Brivo, nu we aan dit volgende hoofdstuk beginnen. Ingo heeft een jarenlange ervaring in het managen van internationale teams, en zijn leiderschap zal van cruciaal belang zijn om ons regionale momentum vast te houden en verder te laten groeien."

Brivo heeft momenteel meer dan 200 klanten in Europa en werkt samen met meer dan 100 partners op het hele continent, waarbij in 2021 een partnergroei van 64% werd gerealiseerd. Brivo breidt zijn marketing, verkoop en technische ondersteuning uit in meerdere landen in de regio om zijn snel groeiende klanten- en handelarennetwerk verder te ondersteunen. Daarnaast verwacht Brivo in 2022 onze diensten op het gebied van datalokalisatie in Europa aan te kunnen bieden, om ons groeiende Europese klantenbestand te ondersteunen en van dienst te zijn.

"Ik ben blij om op zo'n gedenkwaardige tijdstip voor het bedrijf bij Brivo te komen en op een cruciaal moment voor de ontwikkeling van de Europese cloud-markt", aldus Meijer. "We leven in een tijd waarin cloud-gebaseerde systemen van on-premise software aan het uitfaseren zijn en cloud-gebaseerde systemen snel waarde toevoegen. Het op de cloud gebaseerde, beveiligde toegangsplatform van Brivo biedt de zekerheid van gezondheid en veiligheid en biedt tevens de inzichten en ervaringen, die onze klanten nodig hebben. Ik kijk uit naar de groeiende Europese aanwezigheid van Brivo en de integratie van meer regionale klanten in de cloud."

Meijer was eerder algemeen directeur bij Wiek de Laat Prolians, een bedrijf in systeemintegraties. Ook werkte hij als sales manager Benelux, Verenigd Koninkrijk en Ierland voor ASSA ABLOY Entrance Systems. Ingo zal werken vanuit Brivo's kantoor in Eindhoven.

Over Brivo

Brivo, Inc. creëerde meer dan 20 jaar geleden de technologiecategorie voor cloud-gebaseerd toegangsbeheer en slimme ruimtes, en blijft wereldwijd marktleider op het terrein van commercieel vastgoed, meergezinswoningen en grote gedecentraliseerde ondernemingen. Met het uitgebreide productecosysteem en de open API biedt het bedrijf krachtige digitale hulpmiddelen aan klanten om de beveiligingsautomatisering, de ervaring van werknemers en huurders en de veiligheid van alle mensen en goederen in de gebouwde omgeving te verbeteren. Het toegangsbeheerplatform van Brivo is nu de digitale basis voor de grootste verzameling klantenfaciliteiten ter wereld, met meer dan 28 miljoen vierkante meter in 42 landen. Op 10 november 2021 sloot Brivo samen met Crown PropTech Acquisitions (NYSE: CPTK) een definitieve fusieovereenkomst, die onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders en andere afsluitingscondities, naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 zal worden afgerond. De fusie leidt tot een beursnotering van Brivo op de New York Stock Exchange, onder het nieuwe ticker-symbool "BRVS". Aanvullende informatie over de transactie kan hier worden ingezien:www.brivo.com/about/investor-relations. Wettelijke disclaimer: https://www.brivo.com/about/investor-relations/legal-disclaimer/.

