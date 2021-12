Broad Far predstavuje na výstave IECIE eCig Expo 2021 v Šen-čene štyri nové príchute zahrievaného tabaku

Spoločnosť Broad Far uviedla na trh dve kategórie tyčiniek zahrievaného tabaku, vrátane klasickej série Brown, Yellow, Blue, Lawn, Green, Ice-storm, ako aj vylepšenej série Purple Beach, Carmine, Coral a Mahagony. Cieľom kompletného sortimentu produktov spoločnosti Broad Far je použitím nových materiálov a pokročilých technologických aplikácií, vrátane rekonštituovaných tabakových listov, vylepšených filtračných tyčiniek a ochutených prírodných esencií z extraktov, na vytvorenie vysoko-účinných a jedinečných výrobkov zahrievaného tabaku, uspokojiť osobné chuťové preferencie a potreby rôznych spotrebiteľov vo viacerých krajinách a regiónoch po celom svete.

Spoločnosť Broad Far sa zaviazala vyvíjať ďalšiu generáciu alternatívnych produktov pre dospelých fajčiarov. Spoločnosť pôsobí v Európe, na Strednom východe a v juhovýchodnej Ázii, pričom za štyri roky expandovala do viac ako 30 krajín. Spoločnosť sa vždy zameriava na udržateľnosť v odvetví, ochranu kultúry a ľudské zdravie a pohodu. Tieto hodnoty sú súčasťou inovatívneho životného štýlu a ducha značky.

Spoločnosť plánuje uviesť na trh v 3 štvrťroku 2022 3. generáciu výrobkov so zahrievaným tabakom s dizajnom zameraným na budúcnosť. Spoločnosť Broad Far sa neustále zameriava na víziu ochrany životného prostredia a znižovania negatívnych vplyvov a plne si uvedomuje globálne ciele trvalo udržateľného rozvoja (SDG), ktoré riešia sociálnu súdržnosť a nadchádzajúcu novú priemyselnú revolúciu. Najnovší inovatívny dizajn tyčinky je šetrnejší k životnému prostrediu, hladší a má autentickú chuť s použitím organických materiálov. V budúcnosti bude spoločnosť Broad Far ponúkať aj ďalšie prispôsobené služby pre jednotlivé regióny po celom svete.

O spoločnosti Broad Far

Spoločnosť Broad Far Hong Kong je poskytovateľom výrobkov so zahrievaným tabakom (HTP) pre hlavné tabakové trhy po celom svete. Naším poslaním je slúžiť hlavnému trendu tabakového priemyslu, pretože povedomie fajčiarov o zdravotných rizikách podnieti prechod od klasických cigariet k výrobkom so zahrievaným tabakom. Stále sme investovali do výskumu a vývoja produktov, aby sme preskúmali viac možností pre používateľov, ktorí požadujú rôzne príchute, a zlepšili ich zážitok z fajčenia.

