Brokerslink anuncia programação de sua Conferência Global anual em São Paulo

De 19 a 20 de outubro, o evento reunirá mais de 350 participantes, com a presença de executivos de 90 países

SÃO PAULO, 19 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Brokerslink, organização fundada pelo Grupo MDS, que gere uma rede de corretores de seguros e resseguros presentes em 133 países, realiza a 13ª edição da sua Conferência Global, em São Paulo, entre 19 e 20 de outubro de 2023.

Para esta edição são esperados mais de 350 participantes de, aproximadamente, 90 países, tendo a representatividade da indústria internacional de seguros, incluindo gerentes de risco, seguradoras e resseguradoras, bem como integrantes de relacionamento da rede, para os dois dias do evento.

O encontro será sediado pela MDS Brasil, membro brasileiro da Brokerslink e uma das principais corretoras do país no segmento de Seguros, Resseguros, Gestão de Benefícios e Consultoria de Riscos. Vale destacar que o CEO, Ariel Couto, ocupa também a posição de Gerente Regional para as Américas da Brokerslink.

"Nossa missão na MDS Brasil é impulsionar a excelência e a inovação no setor de seguros. Ao sediar este evento e receber participantes de 90 países em São Paulo, estamos construindo uma plataforma global para a troca de conhecimento, ideias e negócios", afirma Ariel.

Dentre os principais palestrantes, destacam-se José Manuel Fonseca, Presidente Latam da Brokerslink, Alexandre Carreteiro, CEO da PepsiCo Brasil, Angelo Colombo, CEO da Swiss Re Corporate, Marc Poliquin, Vice-Presidente Sênior e de P&C para a América Latina da Chubb, e Rachel Maia, Fundadora e CEO da RM Consulting. Também estará presente Alexandre da Rosa, Fundador e CEO da WMF Energy, especialista na Floresta Amazônica em mudanças climáticas e no mercado de carbono. Os assuntos abordados englobam os desafios para gerenciamento de risco, o papel dos corretores na cadeia de valor, tendências do mercado e as últimas tecnologias disponíveis.

"Este tem sido um ano excepcional para a Brokerslink e nossa conferência anual em São Paulo refletirá isso. Juntamente com a MDS Brasil, estamos entusiasmados em receber todos os participantes para esses dois dias de debates, insights e networking, enquanto nos reunimos mais uma vez no espírito de colaboração mútua e partilha de conhecimento", comenta José Manuel Fonseca, Presidente da Brokerslink.

Sobre a MDS

Parte do Ardonagh Global Partners, a MDS é um grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão de benefícios. É líder de mercado em Portugal, está entre os maiores no Brasil e presente também em Angola, Moçambique e Espanha. Mundialmente, a corporação opera por meio da Brokerslink – empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de brokers presente em cerca de 125 países, totalizando cerca de 25.000 profissionais de seguros. Em resseguro, a organização atua no Brasil, em Portugal e na África com a marca MDS RE. A RCG - Risk Consulting Group é a organização referência em análise de riscos, controle de perdas, plano de continuidade de negócios e Enterprise Risk Management. Por meio da HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), o grupo oferece soluções alternativas de transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros. Por fim, as recentes aquisições da corretora internacional RSG, no Chile, e Unificado e Conset, no Brasil, reforçam a posição da companhia entre as líderes da América Latina. Para mais informações, acesse: www.mdsgroup.com.

Sobre a Brokerslink

De forma totalmente independente com uma estrutura única, a Brokerslink combina uma empresa global com uma rede global de corretagem. Ela fornece a seus parceiros independentes (acionistas na empresa) e afiliados (corporações que têm a opção de se tornarem acionistas) em mais de 133 países expertise profissional e inovadora em gerenciamento de riscos e seguros, conexões no mercado internacional e serviços de consultoria de classe mundial. Atualmente, a Brokerslink tem 55 acionistas independentes de 47 países em cinco continentes. A Brokerslink e seus acionistas possuem e gerenciam uma rede de corretores independentes e consultorias de risco, composta por cerca de 45.000 profissionais. Incorporada na Suíça, as participações cruzadas entre a companhia e seus parceiros aumentam seu valor combinado muito além de uma associação de empresas independentes. O equilíbrio compartilhado entre os parceiros cria um propósito e visão unificados que não comprometem a independência ou o foco local de cada empresa parceira. Uma parte significativa dos clientes da Brokerslink são organizações multinacionais em busca de suporte em avaliação de riscos, gerenciamento de riscos e no design e colocação de soluções de seguros econômicas. Para mais informações, acesse: www.brokerslink.com

FONTE Brokerslink

SOURCE Brokerslink