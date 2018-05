Brookfield associa-se a Schoeller Group

MUNIQUE, 15 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- O Schoeller Group anunciou hoje que concluiu a já anunciada aquisição da participação acionária do JP Morgan na Schoeller Allibert por parte da Brookfield Business Partners L.P. em conjunto com parceiros institucionais (coletivamente, "Brookfield").

A Brookfield será sócia do Schoeller Group na Schoeller Allibert por meio de uma holding conjunta com o nome de Schoeller Packaging. Martin e Christoph Schoeller serão co-presidentes. A Schoeller e a Brookfield serão igualmente representadas no conselho de administração.

Christoph (left) and Martin Schoeller, Managing Partners Schoeller Group and Co-Chairmen Schoeller Allibert

O Schoeller Group terá 30% da Schoeller Allibert e 48% das ações com direito a voto. Sob certas condições, o Schoeller Group terá a oportunidade de aumentar a sua participação ao longo do tempo.

Os sócios têm a intenção conjunta de fazer crescer a empresa que é atualmente uma das maiores fabricantes de embalagens retornáveis em toda a Europa – tanto de forma orgânica quanto por meio de uma estratégia direcionada de compras e construções. Diversas possíveis transações estão em discussão.

Martin e Christoph Schoeller, sócios-administradores do Schoeller Group, que também é proprietário e operador de outras empresas de embalagem e logística com foco em embalagens sustentáveis (http://www.schoellergroup.com), estão contentes com a nova sociedade e com as capacidades complementares da Brookfield para ajudar a realizar a sua visão de criação de uma líder global em sistemas de embalagens retornáveis.

Contato:

Schoeller Group GmbH

Sylvia Wendt

Zugspitzstr. 15

82049 Pullach

Fone: +49-89-55277-101

Fax: +49-89-55277-299

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/692038/Managing_Partners_Schoeller_Group.jpg

FONTE Schoeller Group GmbH

SOURCE Schoeller Group GmbH

