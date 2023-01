Brookfield Properties, Credit Suisse, Cy Capital e HIRE Capital lideram a iniciativa de dados imobiliários do Brasil

Os principais proprietários e operadores imobiliários devem trocar anonimamente dados de arrendamento de escritórios e ativos industriais para fortalecer os recursos de aquisição e gerenciamento de ativos, promover a eficiência operacional e reduzir o risco de mercado.

NOVA YORK, 31 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Preciso anunciou hoje a expansão bem-sucedida de sua plataforma de troca de dados para o Brasil, com a participação de fundos globais e nacionais, incluindo a Brookfield Properties, a Credit Suisse Hedging-Griffo (CSHG), a Cy Capital e a HIRE Capital, entre outros. O grupo de fundos de investimento, FIIs e os bancos contribuirão e acessarão de forma independente e anônima dados redigidos de locação de ativos comerciais e industriais para apoiar as atividades de subscrição e locação e fortalecer as teses de investimento.

O foco da Preciso na verificação de dados e no reconhecimento das principais considerações de confidencialidade criou o equilíbrio necessário para garantir a participação institucional. A plataforma oferecerá aos proprietários e operadores a capacidade de fornecer, pela primeira vez, resultados eficazes com base em dados concretos em um grande mercado emergente.

"Esta revolucionária iniciativa imobiliária comercial permitirá que as empresas ofereçam retornos máximos em um momento de incerteza global e continuem a atrair capital estrangeiro", disse Isi Stein, da Preciso. "A liderança e visão demonstradas pelos adotantes da plataforma são uma prova de sua dedicação ao futuro do Brasil e de seu compromisso de oferecer resultados ideais para seus investidores".

"Um dos grandes desafios do mercado brasileiro é a qualidade duvidosa das informações", disse Leandro Angelino, da Brookfield Asset Management. "A Preciso enfrenta esse desafio, e estamos entusiasmados em participar dessa iniciativa inovadora, que certamente ajudará muitos operadores do mercado imobiliário a obter dados imobiliários de melhor qualidade".

