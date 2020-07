Brooklyn Point, het hoogste gebouw van Brooklyn, begint met afsluitingen

Naast het begin van de afsluitingen en het hervatten van de persoonlijke afspraken en rondleidingen, zullen de eerste modelwoningen van het gebouw worden onthuld. Ontworpen door het in Brooklyn gevestigde interieurontwerpbureau White Arrow, ontwikkelde het bedrijf een uniek verhaal en kleurenpalet voor elke ruimte, geïnspireerd op interieurontwerper Katherine Newman van Brooklyn Point. Voorts heeft White Arrow veel op maat gemaakte stukken van lokale ontwerpers uit Brooklyn opgenomen in het ontwerp in een poging om de gemeenschap te eren en te ondersteunen. Het bedrijf kocht 100% handbeschilderd behangpapier van Sarkos, tapijten van Pieces en Cold Picnic, en meubels en verlichting van Sun at Six, Moving Mountains, Pletz, Bower, enzovoort.

Het 210 meter hoge, 68 verdiepingen tellende gebouw ligt tegenover het nieuwe Willoughby Square Park in het centrum van Brooklyn en is ontworpen door Kohn Pedersen Fox. Het biedt 483 luxewoningen, variërend van studio's tot woningen met drie slaapkamers.

De allure van het gebouw wordt verder versterkt door een ongekend scala aan lifestyle voorzieningen en diensten verspreid over 3.700 m2. Naast het hoogste residentiële overloopzwembad, is het aangelegde dak uitgerust met een zonneterras en een filmvertoningsruimte in de open lucht, waardoor het de ultieme privézwembadclub is. Het gezondheids- en wellnessaanbod omvat een overdekt zoutwaterzwembad van 20 meter, een klimwand van 10,6 meter, studiokamers en een squash-/basketbalveld. De Brooklyn Point-spa biedt een infraroodsauna, stoomcabines en een jacuzzi als aanvulling op de wellness-ervaring van de bewoners.

Tot de sociale en entertainmentvoorzieningen behoren de drie verdiepingen hoge Park Lounge, met een karakteristieke bar, salon, open haard en co-working ruimte, evenals een demonstratiekeuken van de chef, een wijnbibliotheek, een game lounge, een screening- en performanceruimte, een privéstudie en een speelkamer voor kinderen.

De voorzieningen van Brooklyn Point omvatten ook een oase in de open lucht, ontworpen door het bekroonde landschapsarchitectenbureau Mathews Nielsen Landscape Architects. Op het aangelegde terras op de negende verdieping kan in de open lucht worden gedineerd. Het is uitgerust met gasgrills, een oefengolfbaan, een vuurplaats, loungeruimtes, een terrasbar en de Forest Adventure kinderspeelplaats.

Het centrum van Brooklyn herleeft en heeft zich omgevormd tot een hub voor innovatie, economische groei en culturele ontwikkeling. Iconische instellingen zoals de Brooklyn Historical Society, BAM, Barclay's Center, The New York Transit Museum en het Brooklyn Museum zijn culturele activa in de buurt. Slechts één halte verwijderd van Manhattan, zullen bewoners over een verscheidenheid aan handige vervoersmogelijkheden beschikken met 11 metrolijnen en de Long Island Rail Road vlakbij.

De prijzen beginnen bij ongeveer USD 900.000 en Brooklyn Point-kopers genieten tevens van een belastingaftrek van 25 jaar. Om een privébezoek ter plaatse te regelen, bel 718-222-5770 of ga naar www.brooklynpointnyc.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1219297/Extell_Development_Company_Cityscape.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1219298/Extell_Development_Company_Poolside.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/657676/Brooklyn_Point_Extell_Logo.jpg

