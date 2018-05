Brooks Life Sciences, le fer de lance des biobanques, se démarque avec brio lors de la rencontre d'ISBER 2018

L'une des plus récentes innovations de Brooks Life Sciences, l'IntelliXmark™ a remporté le prix ISBER du nouveau produit exceptionnel. IntelliXmark est un instrument innovant qui imprime directement du texte, des codes-barres linéaires, des codes 2D et des graphiques sur des tubes échantillons en plastique. Il résiste à l'alcool, à l'eau, à l'azote liquide et à l'abrasion mécanique.

Mike Thurogood, directeur du marketing des produits de Brooks Life Sciences, a souligné qu'IntelliXmark peut éliminer le besoin d'étiquettes ou de marqueurs moins fiables dans le laboratoire.

« L'IntelliXmark permet un étiquetage propre, simple et durable directement sur des tubes échantillons en plastique. Ainsi, toutes les informations supplémentaires telles que l'identification des patients et les numéros de lot peuvent être imprimées directement sur les tubes », a-t-il expliqué. « Le produit crée des textes et des codes-barres lisibles, en haute résolution, pour rendre plus facile et plus pratique le travail en laboratoire. »

À propos de l'évolution de la science, il faut souligner que le Dr Andy Brooks, directeur scientifique de Brooks Life Sciences, a reçu le prix ISBER pour les services spéciaux prêtés, lors de l'assemblée annuelle.

Cette distinction est décernée à ceux qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la réalisation des objectifs de la société par le biais de la prestation d'un service spécial ou d'une action particulière au nom de l'organisation. Le prix a été décerné au Dr Brooks pour son engagement à long terme et la promotion de la facette appliquée des biobanques.

Ayant consacré la majeure partie de sa carrière à l'avancée de la science pour les référentiels biologiques, le Dr Brooks a contribué à l'élaboration d'un grand nombre de normes et de procédures normales d'exploitation utilisées aujourd'hui.

« Pendant de nombreuses années, mon travail - tant sur le plan scientifique que sur le plan de la prestation de services - a consisté à mettre au point des technologies d'assurance et de contrôle de la qualité pour garantir des échantillons biologiques de grande qualité qui aident à relier toutes les activités que nous faisons avec le prélèvement et le stockage des échantillons dans le cadre de l'analyse, de la découverte et des activités cliniques pour l'utilisation de ces échantillons », a-t-il expliqué. « Ce prix a donc une signification particulière, car c'est une reconnaissance de la contribution que mon équipe et moi-même avons apportée aux différents types de sciences et de technologies que nous intégrons dans notre offre de services et nos programmes scientifiques. »

ISBER a aussi annoncé que David Lewandowski de Brooks Life Sciences assumera les fonctions du président d'ISBER (Société internationale des biobanques biologiques et environnementales selon l'acronyme anglais).

Dans l'exercice de ses nouvelles fonctions, M. Lewandowski poursuivra les pratiques exemplaires de l'organisation mondiale des biobanques en créant des opportunités de formation de réseaux, d'éducation et d'innovation, et il accordera les approches aux défis en perpétuel changement dans les référentiels biologiques et environnementaux.

« Je suis très touché d'avoir été élu président d'ISBER pour la période 2018-2019. J'ai hâte de travailler avec les nombreux bénévoles qui ont fait de cette société ce qu'elle est », a déclaré M. Lewandowski.

« L'année prochaine », a-t-il poursuivi, « je pense que nous allons vraiment centrer nos efforts pour mettre en avant toutes ces percées dans le domaine des biobanques et les succès que tout le monde a connus. Et nous partagerons ces histoires l'année prochaine en célébrant le 20e anniversaire d'ISBER à Shanghai, en Chine ».

