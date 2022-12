Brots présente la première exposition mondiale de NFT musicaux à l'occasion de la Milano Music Week

L'espace d'exposition, créé par REALITY IS__, a offert aux visiteurs l'occasion de découvrir les NFT musicaux d'artistes pionniers de la maison de disques Asian Fake.

MILAN, 16 décembre 2022 /PRNewswire/ -- L'application mobile de NFT musicaux Brots a organisé la toute première expérience autour des NFT musicaux, dans le cadre d'une nouvelle collaboration avec REALITY IS__, un studio de design basé à Londres, et Asian Fake, une maison de disques indépendante basée à Milan.

Brots First Ever Music NFT Exhibition

L'installation, que vous pouvez voir sur YouTube , a permis aux visiteurs de vivre une expérience immersive unique avec des NFT musicaux. Dans le cadre de la Milano Music Week, l'installation a sensibilisé les artistes et les maisons de disques au nouvel élan que les NFT apportent à l'industrie de la musique.

L'expérience de NFT musicaux s'intitulait « //REFRACTED SOUND » et présentait des morceaux de GINEVRA, Deriansky et ALDA, artistes pionniers de la maison de disques Asian Fake. Un artiste visuel différent a créé une vidéo pour chaque chanson, illustrant leurs différentes techniques et leurs différents genres, et montrant de la variété et le potentiel des NFT.

« //REFRACTED SOUND a été une excellente occasion pour nous de faire connaître les NFT musicaux et d'expliquer le bénéfice qu'ils peuvent apporter à l'industrie. Cette initiative a également marqué le début de notre partenariat avec Asian Fake, un label qui s'enorgueillit de son esprit d'innovation, et nous sommes impatients d'accueillir tous leurs artistes sur notre plateforme », a expliqué Alessandro Marin, cofondateur et PDG de Brots.

« Avec la musique au centre de l'attention, //REFRACTED SOUND associait le contenu audiovisuel avec la scénographie pour créer une expérience d'écoute viscérale. L'espace a tiré parti de l'architecture environnante pour créer 3 zones présentant chacune la musique d'un artiste différent, amplifiée par des visuels étonnants. » a conclu Carola Migliore, cofondatrice créative de REALITY IS__.

À propos de Brots

Brots est une application mobile conçue pour ceux qui n'utilisent pas les cryptomonnaies et qui permet aux artistes de publier leurs projets NFT. L'application rend l'expérience Web3 accessible à tous, permettant les paiements en € et la création de portefeuilles intégrés dans l'application. Afin de relier le Web2 et le Web3, Brots expérimente de nouvelles applications NFT pour l'industrie de la musique.

À propos de REALITYIS__

REALITY IS__ est un studio de design londonien qui transforme notre façon de vivre la culture, la musique et la technologie.

À propos de Asian Fake

Asian Fake est un label indépendant basé à Milan, fondé en 2017 par Filippo Palazzo et Yuri Ferioli.

