Brownsville Community Health Center presentarán la feria de salud y bienestar ¡Vive Tu Vida! Get Up! Get Moving!® de Brownsville

BROWNSVILLE, Texas, 13 de octubre de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El sábado, 21 de octubre de 2023, Brownsville Community Health Center, la Alianza Nacional para la Salud Hispana y la Fundación para la Salud de las Américas presentarán una feria de salud y bienestar para todos. ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!®, que celebra su 17.o aniversario, es el principal evento anual hispano del país dedicado a promocionar la actividad física en familia y el estilo de vida saludable de personas de todos los tamaños y edades. La serie de eventos de 2023 está patrocinada por la Fundación Siemens.

"La salud comunitaria no pasa dentro de cuatro paredes. Como parte de nuestro compromiso, en el Centro Comunitario de Salud de Brownsville nos enorgullecemos de asociarnos con entidades con intereses comunes para promover un estilo de vida saludable y elevar la voz de nuestra comunidad, ¡para hacerla más fuerte y resiliente!", dijo Hilda M. González, director ejecutiva interina del centro.".

Las familias disfrutarán un día de diversión que incluirá música en vivo, actividades físicas para todos los tamaños, edades y capacidades; mochilas gratuitas para el inicio de clases; distribución de frutas y verduras gratuitas; pruebas de salud gratuitas; pruebas, vacunas y refuerzos para el COVID-19; y derivaciones a servicios de salud en la comunidad. Además, entre los invitados especiales estará el personaje disfrazado de Elmo de Sesame Street®, quien recibirá a los niños (incluidos los adultos con alma de niño) y distribuirá libros y recursos de Sesame Street in Communities entre las familias.

Asimismo, las familias pueden averiguar cómo unirse al Programa Científico All of Us, un esfuerzo histórico para recopilar datos de un millón o más de personas que viven en Estados Unidos a fin de acelerar estudios científicos y mejorar la salud. En esta versión especial del evento ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!®, será posible hablar en persona con asociados del Programa Científico All of Us que trabajan en la ciudad y unirse a más de 700,000 personas quienes ya son parte de All of Us.

"Para reducir la disparidad en la salud, es necesaria una estrategia multifacética que incluya atención preventiva continua y detección temprana. Es un honor para nosotros brindar apoyo continuo a los participantes de la feria local de salud como parte de este esfuerzo", dijo Dave Pacitti, presidente de Siemens Medical Solutions USA, Inc., director del continente americano de Siemens Healthineers y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Siemens. "Tenemos el compromiso de impulsar la equidad en la salud al promover la atención médica primaria, las pruebas de diagnóstico y la capacitación laboral del sector de salud, como también con apoyo de préstamos de capital a clínicas comunitarias, y es un gran gusto para nosotros respaldar ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® en la ciudad de Brownsville", dijo David Etzwiler, director ejecutivo de Siemens Foundation.

"Es un honor poder ofrecer, junto con nuestros asociados y muchos voluntarios que nos acompañan este año, actividades para toda la familia, acceso a pruebas de salud y la mejor información sobre la buena salud y el bienestar", dijo la Dra. Jane Delgado, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Salud Hispana, el grupo líder de promoción de la salud hispana en el país.

Se invita a todos a asistir a la feria de salud y bienestar ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!®

Fecha: sábado, 21 de octubre de 2023 Hora: 9am to 1pm Lugar: Gladys Porter Zoo; 500 E Ringgold St, Brownsville TX 78520 Precio: ¡Gratis!

Para ver el cronograma nacional del 2023 de ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!®, por favor, visite, https://www.nuestrasalud.org/vivetuvida-calendario o llame al 1-866-783-2645.

