BRP ANUNCIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PLANTA DE MANUFACTURA EN MÉXICO DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE BOTES

VALCOURT, QC, 20 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- BRP Inc. (TSX: DOO; NASDAQ: DOOO) anuncia que iniciará la construcción de una planta adicional de fabricación de botes en la Ciudad de Chihuahua, México, un hito importante en la estrategia marina de la Empresa. Con esta construcción, BRP tiene la intención de aumentar su capacidad de manufactura para satisfacer la demanda de sus productos marítimos e impulsar el crecimiento del negocio.

Adventure by design

"A raíz de nuestros recientes lanzamientos de productos, que están revolucionando la experiencia de navegación, incluido el galardonado pontón de Manitou , queremos posicionar el negocio para satisfacer la demanda de los consumidores por nuestros productos, ser más eficientes e impulsar las ganancias de cuota del mercado", dijo Karim Donnez, presidente del Grupo Marítimo de BRP. "Nuestro constante enfoque en la innovación y el crecimiento en la categoría marítima hacen que este incremento de capacidad sea necesaria para lanzar experiencias revolucionarias en la navegación y para lograr nuestra estrategia de negocio marítima para 2025", añadió.

La nueva planta de producción representa una inversión de capital prevista de $220 millones de dólares canadienses y supondría la creación de hasta 1,300 nuevos puestos de trabajo, que se suman a los 2,500 actuales en el Grupo Marítimo de BRP. La producción está planeada para iniciar a principios de 2025. Esta nueva planta optimizará la red de manufactura global de la empresa, por la fabricación de los pontones de Manitou y las embarcaciones Alumacraft, y se une a las instalaciones de producción del Grupo Marítimo situadas en Lansing (Michigan), St. Peter (Minnesota), Sturtevant (Wisconsin), Spruce Pine (Carolina del Norte) y Coomera (Queensland, Australia).

PRECAUCIÓN CON RESPECTO A LAS DECLARACIONES CON PROYECCIONES FUTURAS

Cierta información incluida en este comunicado de prensa, incluidas, entre otras, declaraciones relacionadas con el impacto anticipado de esta nueva planta de producción en la capacidad de manufactura de BRP, la capacidad para satisfacer la demanda y lograr su estrategia de negocio marítima para 2025, crecimiento relacionado y proyecciones de creación de nuevos puestos de trabajo y otras declaraciones que no son hechos históricos, son "declaraciones prospectivas" en el sentido de las leyes de valores de Canadá y Estados Unidos. Las declaraciones prospectivas generalmente se identifican mediante el uso de terminología como "puede", "hará", "sería", "debería", "podría", "espera", "pronóstico", "planea", "pretende", "tendencias", "indicaciones", "anticipa", "cree", "estima", "perspectiva", "predice", "proyecta", "probable" o "potencial" o las variaciones negativas o de otro tipo de estas palabras u otras palabras o frases comparables. Las declaraciones prospectivas, por su propia naturaleza, implican riesgos e incertidumbres inherentes y se basan en varios supuestos, tanto generales como específicos. BRP advierte que sus suposiciones pueden no materializarse y que las condiciones económicas actuales hacen que dichas suposiciones, aunque razonables en el momento en que se hicieron, estén sujetas a una mayor incertidumbre. Dichas declaraciones prospectivas no son garantías de rendimiento futuro e implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados o el rendimiento reales de BRP sean sustancialmente diferentes de la perspectiva o cualquier resultado o rendimiento futuro implícito en dichas declaraciones. Se divulgan más detalles y descripciones de estos y otros factores en el formulario de información anual de BRP con fecha del 24 de marzo de 2022.

Acerca de BRP

Somos un líder multinacional en el mundo de los vehículos para deportes motorizados, sistemas de propulsión y embarcaciones, con 80 años de ingenio y un fuerte enfoque en los consumidores. Nuestra cartera de productos característicos y líderes en la industria incluye las motos de nieve Ski-Doo y Lynx, motos acuáticas Sea-Doo, vehículos todoterreno y para carretera Can-Am, botes Alumacraft, Manitou, Quintrex, y sistemas de propulsión marina Rotax, así como motores Rotax para karts y aeronaves recreativas. Complementamos nuestras líneas de productos con líneas especializadas en piezas, accesorios y ropa para mejorar al máximo la experiencia de conducción. Con ventas anuales de 7600 millones de dólares canadienses en más de 120 países, contamos con cerca de 20,000 empleados, motivados e ingeniosos.

www.brp.com

@BRPNews

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer, Savage, Evinrude y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o sus empresas afiliadas. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Para consultas de los medios: Biliana Necheva, Media Relations, [email protected]; Para las relaciones con los inversores: Philippe Deschênes, Investor Relations, Tel.: 450.532.6462, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1987048/BRP_Inc__BRP_ANNOUNCES_CONSTRUCTION_OF_A_NEW_PRODUCTION_FACILITY.jpg

FUENTE BRP Inc.

SOURCE BRP Inc.