BRP inaugura oficialmente su primer centro europeo de diseño en Sophia Antípolis

SOPHIA ANTÍPOLIS, Francia, 11 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- BRP Inc. (TSX : DOO) (NASDAQ : DOOO) inaugura hoy su primer Centro Europeo de Diseño e Innovación. Situado en Sophia Antipolis, en el sur de Francia, este nuevo centro reafirma el papel central que BRP asigna al diseño y a la innovación como motor de crecimiento. Esta instalación en Sophia Antipolis demuestra la voluntad de BRP de sumergirse aún más en las tendencias europeas y de seguir ofreciendo productos que respondan a las necesidades actuales y futuras de sus clientes y de las comunidades en las que opera.

El centro, que realizará estudios conceptuales avanzados sobre movilidad urbana sostenible, desempeñará un papel destacado en la estrategia global de electrificación de BRP. En el marco de su programa CSR25, la empresa se ha comprometido a llevar a cabo una transición tecnológica. Su objetivo es ofrecer modelos eléctricos en cada una de sus líneas de productos existentes y lograr que, en 2035, el 50 % de sus unidades vendidas sean eléctricas.

"El diseño y la innovación están en el centro de nuestra estrategia y de nuestros valores. Nunca dejaremos de traspasar fronteras para ofrecer a los consumidores productos que faciliten sus desplazamientos diarios y les permitan explorar nuevos terrenos de juego", destacó José Boisjoli, presidente y consejero delegado de BRP. "Estamos orgullosos de inaugurar el Centro de Diseño e Innovación de Sophia Antípolis, nuestro primero en Europa, que nos permitirá reforzar nuestro conocimiento de la dinámica del mercado. Esta presencia local, combinada con el ingenio de nuestros equipos y la cultura de innovación de BRP, nos permitirá servir mejor a nuestros consumidores, nuestros concesionarios y nuestros socios en Europa", añadió.

Enclavado entre el mar y la montaña, en el corazón de una región reconocida como centro neurálgico de la investigación en tecnologías ecológicas, el centro permitirá a BRP seguir atrayendo a sus equipos creativos a los mejores talentos del mundo del diseño.

"El equipo de Diseño e Innovación de BRP está formado por más de 130 expertos de 19 nacionalidades diferentes. Podemos transformar los paradigmas de la industria gracias a la creatividad generada al compartir ideas y a la pluralidad de perspectivas dentro de nuestro equipo. La llegada de nuevos colegas arraigados en el ecosistema europeo no hará sino estimular nuestros intercambios para que pongamos todo el poder del diseño al servicio de nuestros consumidores y comunidades a ambos lados del Atlántico", explicó Denys Lapointe, responsable de diseño de BRP.

Para hacer realidad este proyecto, BRP contó con el estrecho apoyo de socios institucionales locales, entre los que destacan los equipos de la Comunidad de la Aglomeración de Sophia Antipolis y del Team Côte D'Azur. A lo largo de sus exploraciones, la empresa también conoció a varios agentes clave del panorama socioeconómico que le ayudaron a comprender mejor la dinámica de la innovación en la región.

Nicolas Deluy, con su experiencia bicontinental, dirige desde diciembre de 2022 el equipo del centro, formado por unos 15 expertos, entre diseñadores industriales, especialistas en colores, materiales y acabados, así como un modelador de arcilla, procedentes de varios países. Además de su trabajo en conceptos avanzados relacionados con la movilidad sostenible, el equipo prestará servicios de diseño a socios internos de BRP en Europa y Escandinavia.

Acerca de BRP

BRP Inc. es un líder global en el mundo de los productos para deportes de motor, sistemas de propulsión y embarcaciones basado en más de 80 años de ingenio e intensa orientación al consumidor. A través de su cartera de marcas líderes y distintivas del sector, que incluye motos de nieve Ski-Doo y Lynx, motos acuáticas y pontones Sea-Doo, vehículos todoterreno y todoterreno Can-Am, embarcaciones Alumacraft y Quintrex, pontones Manitou y sistemas de propulsión marinos Rotax, así como motores Rotax para karts y aeronaves recreativas, BRP desata estimulantes aventuras y proporciona acceso a experiencias en diferentes terrenos de juego. La empresa completa sus líneas de productos con una cartera de piezas, accesorios y ropa para optimizar al máximo la experiencia de conducción. Comprometida con el crecimiento responsable, BRP está desarrollando modelos eléctricos para sus líneas de productos existentes y explorando nuevas categorías de productos de bajo voltaje y asistidos por personas. Con sede en Quebec (Canadá), BRP tiene unas ventas anuales de 10.000 millones de dólares canadienses en más de 130 países y una plantilla global de cerca de 23.000 personas motivadas e ingeniosas.

