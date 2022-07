BRP SCHLIESST DIE ÜBERNAHME VON GREAT WALL MOTOR AUSTRIA AB

VALCOURT, Quebec, 28. Juli 2022 /PRNewswire/ -- BRP (TSX:DOO;NASDAQ:DOOO) hat heute die angekündigte Übernahme der Great Wall Motor Austria GmbH, einer Tochtergesellschaft von Great Wall Motors, abgeschlossen.

Die Gesellschaft besteht aus einem fortschrittlichen Forschungs- und Entwicklungszentrum mit Sitz in Kottingbrunn, Österreich. Der Forschungsschwerpunkt liegt auf Elektroantrieben, Motoren und Leistungselektronik.

Alle Mitarbeiter werden übernommen. Die BRP-Rotax Belegschaft freut sich auf die Verstärkung mit den neuen Fachkollegen. Gemeinsam werden sie an der Elektrifizierung bestehender Fahrzeuge und an der Entwicklung neuer elektrischer Modelle im Portfolio von BRP arbeiten.

HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die erwarteten Vorteile, die mit dem Abschluss dieser Übernahme verbunden sind, die strategischen Pläne des Unternehmens sowie andere Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, gelten als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kapitalmarktrechtlichen Bestimmungen Kanadas und der USA. Zukunftsgerichtete Aussagen sind normalerweise gekennzeichnet durch die Verwendung von Formulierungen wie "mögen", "werden", "würden", "sollten", "können", "erwarten", "vorhersagen", "planen", "beabsichtigen", "Trends", "Hinweise", "voraussehen", "glauben", "schätzen", "Aussicht", "prognostizieren", "projizieren", "wahrscheinlich" oder "möglich" bzw. an der Verneinung oder Variation dieser Wörter oder andere vergleichbare Wörter oder Phrasen. Zukunftsorientierte Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet und beruhen auf einer Reihe von allgemeinen und spezifischen Annahmen. BRP macht darauf aufmerksam, dass getroffene Annahmen möglicherweise nicht eintreffen könnten und dass in der aktuellen Wirtschaftslage diese Annahmen stärkeren Unsicherheiten unterliegen, auch wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Formulierung plausibel waren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte sowie unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die vielleicht dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen des Unternehmens bzw. der Powersportbranche sich wesentlich anders darstellen als in diesem Ausblick bzw. in zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen, die in derartigen Aussagen impliziert sind. Weitere Einzelheiten und Beschreibungen dieser und anderer Faktoren sind im Jahresinformationsblatt von BRP vom 24. März 2022 offengelegt.

Über BRP

Wir sind ein weltweit führendes Unternehmen in der Welt der Powersports-Fahrzeuge, -Antriebssysteme und -Boote, das auf 80 Jahren Innovationskraft und intensiver Kundenorientierung aufbaut. Unser hochwertiges Portfolio umfasst Ski-Doo- und Lynx -Schneemobile, Sea-Doo Personal Watercraft und Pontons, Can-Am On-Road und Offroad-Fahrzeuge, Alumacraft und Quintrex Boote, Manitou Pontons und Rotax Bootsantriebssysteme sowie Rotax Motoren für Karts und Sportflugzeuge. Hinzu kommt ein umfangreiches Angebot an Ersatzteilen, Zubehör und Bekleidung. Unser Unternehmen beschäftigt weltweit fast 20.000 hoch qualifizierte und motivierte Mitarbeiter:innen und erzielt in über 120 Ländern einen jährlichen Umsatz von 7,6 Mrd. CAD.

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex und das BRP Logo sind Marken von Bombardier Recreational Products Inc. oder seiner Tochterunternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

